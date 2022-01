Coppa d’Africa: il portiere della Costa d’Avorio sospeso per doping

Sylvain Gbohouo, estremo difensore degli ivoriani, è risultato positivo prima della sfida con la Guinea Equatoriale, al momento è interdetto dal torneo

E’ di ieri la notizia dell’ufficialità della squalifica del portiere titolare della Costa d’Avorio, Sylvain Gbohouo, causa doping. Lo ha annunciato un portavoce della Fifa all’Afp, l’agenzia di stampa francese. Il 33enne estremo difensore degli ivoriani, come spiegato dal CT Patrice Beaumelle, era risultato positivo a novembre dopo la sconfitta (1-0) con il Camerun nelle qualificazioni al mondiale. Formalmente a seguito di una cura oftalmica, ma le autorità stanno indagando per ottenere maggiore chiarezza e nel frattempo hanno sospeso Gbohouo dal torneo. Il giocatore quindi non potrà difendere i pali della sua nazionale nella sfida di quest’oggi contro la Guinea Equatoriale.

Luca Missori

(Fonte immagine: Areanapoli.it)