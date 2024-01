Coppa d’Africa: il Ghana esonera il CT Hughton dopo l’eliminazione

Tempo di lettura meno di un minuto

L’allenatore irlandese in questa edizione del torneo ha ottenuto solo due punti in tre partite e dopo l’uscita della nazionale ghanese è stato sollevato dall’incarico

Prima dell’inizio del torneo, le aspettative sul Ghana in questa edizione della Coppa d’Africa erano decisamente diverse. È arrivata invece subito un’eliminazione ai gironi piuttosto pesante. Le Black Stars erano nel Gruppo B della kermesse ed hanno raccolto il misero bottino di due punti in tre partite: sconfitta inaspettata all’esordio per 2-1 con Capo Verde, poi due pareggi entrambi per 2-2 contro Egitto e Mozambico. Per questo motivo la federazione ghanese ha deciso di esonerare il commissario tecnico Hughton ed il suo staff. Nelle prossime settimane è attesa la nomina del sostituto.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioinpillole.com)