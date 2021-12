Coppa d’Africa ancora in bilico, si decide mercoledì

La rassegna in programma a gennaio non è ancora sicura, da una parte si spinge per il sì mentre la parte “europea” vorrebbe il rinvio soprattutto per il gran numero di giocatori coinvolti

Il destino della Coppa d’Africa sembra ancora incerto. Ieri in Qatar il Comitato Esecutivo della Caf, riunito straordinariamente, ha votato per far disputare il torneo. Il presidente della stessa Caf Motsepe, però, è incalzato dai venti europei che invece spingono per non giocare. Gli interessi in ballo sono tanti, oltre alle motivazioni di tipo sanitario e logistico, i club europei perderebbero molti giocatori e viste le tempistiche della competizione e dell’eventuale quarantena il periodo potrebbe essere cospicuo. I giocatori che arriveranno in fondo alla competizione potrebbero tornare disponibili nella seconda metà di febbraio e in quel periodo alcuni club saranno impegnati nelle coppe europee. Mercoledì Patrice Motsepe andrà in Camerun per parlare della questione e la sua intenzione sarebbe quella di rinviare, come già successo l’anno scorso. La situazione è ingarbugliata tra chi spinge per giocare e chi no. A breve ne sapremo sicuramente di più.

Glauco Dusso