Copa del Rey, l’Atletico vince il derby e riscatta la sconfitta in Supercoppa

I Colchoneros hanno battuto il Real Madrid 4-2, condannandoli alla seconda sconfitta in stagione

Secondo derby di Madrid dopo quello giocato settimana scorsa in Arabia. Il derby di ieri era valevole per gli ottavi di finale di Copa del Rey (la coppa nazionale spagnola) ed ha visto trionfare l’Atletico Madrid, dopo che la gara si è spinta nuovamente oltre il 90′. A decidere il match i gol di Griezmann e Riquelme durante i supplementari per il risultato finale di 4-2. In precedenza c’erano state le reti di Lino e Morata per l’Atletico, per il Real a segno Joselu oltre all’autogol di Oblak.

Quella di ieri è stata la seconda sconfitta in stagione per il Real Madrid. Curioso il fatto che i Blancos abbiano perso entrambe le partite giocate al Civitas Metropolitano (4-2 ieri e 3-1 in campionato). Con l’uscita dalla Copa del Rey, il Real perde la possibilità di vincere il Triplete in questa stagione, traguardo tanto ambito ma mai arrivato.

Davide Farina