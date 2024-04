Copa del Rey, delirio Athletic Bilbao: Mallorca battuto e trionfo dopo 40 anni

Tempo di lettura 1 minuto

Ci sono voluti i calci di rigore per assegnare il trofeo in Spagna, lo vincono i baschi di Valverde dopo che i tempi regolamentari più i supplementari si erano chiusi sull’1-1

Ci sono voluti 40 anni e 6 finali perse per tornare a sollevare la Copa del Rey. L’Athletic Bilbao, dunque, aggiorna la bacheca dopo il trionfo di sabato sera all’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Il Mallorca si è dovuto arrendere ai calci di rigore dopo 120 minuti di battaglia terminati 1-1. Vantaggio della squadra di Aguirre nel primo tempo con Dani Rodriguez. Pareggia la sfida per i baschi Sancet nella ripresa. Dal dischetto decisivi gli errori del Mallorca di Morlanes e dell’ex Toro Radonjic. A segnare il rigore decisivo è un altro ex granata, Berenguer. Grande commozione e feste per i tifosi del Bilbao, trofeo numero 24 per la squadra di Valverde. L’Athletic non lo vedeva dal 1984.

Glauco Dusso