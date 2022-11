Convocazioni Qatar 2022: tante assenze tra i giocatori di Serie A

Stanno arrivando i nomi definivi per il Mondiale e nel nostro campionato ci sono state diverse esclusioni a sorpresa

I commissari tecnici della varie nazionali stanno annunciando giorno dopo giorno le convocazioni ufficiali per il Mondiale in Qatar in partenza tra poco. Nella nostra Serie A sono diversi i calciatori che avevano delle chances di essere convocati, ma alla fine per parecchi di loro è arrivata la doccia fredda dell’esclusione. Il ct dell’Inghilterra Southgate ha snobbato la Serie A lasciando fuori Abraham, Tomori e Smalling mentre Martinez del Belgio ha escluso Origi. Ibanez e Gosens non sono stati convocati da Brasile e Germania, mentre nella Francia è assente Maignan per infortunio.

Fonte foto: sportcomer.net

Alessandro Fornetti