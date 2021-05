Convocati Italia Euro 2020: i possibili nove tagli

Mancini ha stilato una lista di 33 giocatori in vista del match contro San Marino. Entro il 1°giugno, questi diventeranno 26

Si contano adesso i giorni per l’avvio del Campionato Europeo 2020(1), con diverse Nazionali che hanno già provveduto a stilare la propria lista definitiva in vista dell’imminente Kermesse. Il CT Roberto Mancini – che da poco peraltro ha rinnovato con l’Italia fino al 2026 – ha comunicato la lista dei 33 giocatori che prenderanno parte al ritiro sardo di Forte Village. Si tratta di una vera e propria lista di pre-convocati che entro il 1°giugno diventeranno 26.

A questo listone mancano i due giocatori militanti nel Chelsea Jorginho ed Emerson Palmieri che si aggregheranno al gruppo soltanto dopo la finalissima di Champions League del 29 maggio. I due naturalizzati dovrebbero, comunque, essere regolarmente convocati per l’Europeo. Dunque, dei 35 effettivi, nove dovranno dire addio al sogno europeo, poiché la lista da presentare alla Uefa dovrà contare 26 giocatori.

Lista convocati

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma G. (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Psg), Lazzari (Lazio), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (Psg).

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Psg), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo).

I nove che saranno “tagliati”

L’Italia prima di approdare all’Europeo farà due “test-match” rugbisticamente parlando contro San Marino il 28 maggio e Repubblica Ceca il 4 giugno. Per i giocatori in “bilico” l’ultima gara della stagione con il club e quella contro San Marino sarà decisiva per convincere il Mancio. Ci saranno, appunto, nove tagli: un portiere, quattro difensori, due centrocampisti e due attaccanti.

Portieri: Iniziando dalla porta, quelli sicuri del posto sono Donnarumma e Sirigu, che nonostante la negativa stagione con il Torino rimane un fedelissimo di Mancini. Dunque, è viva la bagarre tra Meret e Cragno, con il portiere del Napoli che potrebbe saltare.

Difensori: Quanto ai difensori, qui la questione si fa leggermente più complicata. A parte Bonucci, Chiellini, Florenzi, Spinazzola, Acerbi ed Emerson Palmieri da tempo nella testa del Mancio, ne restano altri due per andare all’Europeo.

I quattro che potrebbero essere tagliati sono: Lazzari, Biraghi, Toloi e Bastoni. Tra questi, la bagarre più dura è proprio quella tra il difensore dell’Inter e Mancini della Roma, che potrebbe essere leggermente in vantaggio con il classe 99 nerazzurro da fornire a Nicolato per la fase finale dell’Europeo under 21.

Centrocampisti: A centrocampo, Mancini ci ha abituato ad avere in testa il trio titolare tutto corsa e qualità composto da Barella, Jorginho e Verratti. Sperando in un recupero lampo del centrocampista parigino – Mancini ci crede – questa linea dovrebbe guidare la Nazionale durante l’Europeo.

La novità potrebbe essere Pessina, giocatore molto apprezzato dal Mancio, vista sia la grande stagione all’Atalanta che per le sue caratteristiche di gioco, mentre, i due giocatori a rischio taglio sono: Castrovilli e Cristante. Il primo, nonostante le importanti potenzialità, ha disputato una stagione non all’altezza nella Fiorentina; il secondo, invece, si dovrebbe aggiungere ad una sfilza di mediani già abbondante (vedi Locatelli, Jorginho, Sensi).

Attaccanti: Passando al capitolo più suggestivo e discusso dai 60 milioni di CT italiani, in avanti, i tagli dovrebbero essere due. Le due punte Immobile e Belotti sono intoccabili, cosi come gli esterni Chiesa e Insigne, mentre, Berardi assoluto protagonista del Sassuolo, avrà quasi certamente la convocazione per l’Europeo.

In dubbio rimangono: Grifo, Bernardeschi, Raspadori, Politano e Kean. Nonostante le poche convocazioni ricevute durante questa era Mancini, Politano si merita la maglia per l’Europeo, vista la grande stagione con il Napoli. Ottime le stagioni anche per Grifo e Kean rispettivamente al Friburgo e al PSG. Outsider Raspadori, che a sorpresa potrebbe scavalcare tutti; mentre parte dietro per le statistiche ma non per importanza tecnica Bernardeschi. Attenzione, però, al Mancio che potrebbe sorprendere tutti escludendo Politano e Grifo.

Fonte foto: TMW

Sandro Caramazza