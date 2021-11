Conte-Tottenham ci siamo. Oggi l’annuncio ufficiale

L’ex allenatore dell’Inter è pronto a risedersi nuovamente in un’altra panchina inglese. Lo aspettano gli Spurs dell’amico nonché Direttore Generale del club Fabio Paratici

Tutto fatto per Antonio Conte al Tottenham, manca soltanto la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del club londinese. Dopo quattro mesi senza panchina, l’ex tecnico dell’Inter ha deciso di accettare la corte del Tottenham che nella giornata di ieri ha dato il benservito al portoghese Nuno Espirito Santo. Conte firmerà un contratto di 18 mesi, fino a giugno 2023, con opzione per il suo prolungamento, mentre l’ingaggio sarà attorno ai 18 milioni di euro lordi a stagione. Per Conte si tratta di un ritorno in Inghilterra, dopo l’esperienza biennale al Chelsea conclusa con la vittoria della Premier League al primo anno e l’esonero nel luglio del 2018. A Londra, il tecnico pugliese ritrova l’ex collega e amico Fabio Paratici, nonché gli ex Serie A Gollini e Romero.

Sandro Caramazza