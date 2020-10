Conte, ritratto del guerriero salentino

Dai calci al pallone alla panchina l’epopea del tecnico leccese ha ancora tanti traguardi da raggiungere

Non c’è nulla da fare, Antonio Conte è uno di quei personaggi divisivi. O piace o non piace. Non ci sono mezze misure.

Il suo stile del resto ne è un marchio di fabbrica. Come dimenticare ad esempio la celebre gag del comico Maurizio Crozza che ne faceva il verso negli anni in cui allenava in bianco nero?

Il calcio, il salentino dagli occhi di ghiaccio, lo conosce del resto abbastanza bene. Aspettarsi un po’ di supponenza sembra quasi scontato, eppure solo da giocatore il nostro vanta un palmares tale da giustificargli quella che molte volte viene confusa più per sfrontatezza che per eccessiva sicurezza.

Cinque scudetti, una Champions, una Coppa Uefa, quattro Supercoppe Italiane ed una Coppa Italia solo nel calcio giocato basterebbero a zittire le voci critiche. Ma è proprio lui a non volersi accontentare alla ricerca della definitiva consacrazione da commissario tecnico.

La sua è una storia che alla Torino bianconera deve parte del suo successo, immaginare un Antonio Conte senza strisce verticali sarebbe strano e non contribuirebbe a capirne il personaggio.

Ed infatti una volta preso il patentino a Coverciano e dopo qualche esperienza da vice e primo allenatore nel calcio di provincia con Siena e Bergamo quali piazze famose, sarà sempre la famiglia Agnelli a chiamarlo e dargli fiducia.

Correva l’anno 2011, e dopo essere stato riconosciuto come uno dei migliori allenatori emergenti è proprio Andrea Agnelli a volerlo nel tentativo – riuscito – di scrivere un nuovo capitolo dopo lo scandalo calciopoli e riportare la Vecchia Signora nell’alveo del calcio che conta.

Promessa mantenuta visto che da quel momento in poi mister Conte firma una serie di successi inarrestabili: tre campionati di Serie A e due Supercoppe, consecutivi, e il record di 102 punti in bianconero in una sola stagione. Un primato non italiano ma europeo.

Chi pensa che basti vincere per mantenere un ambiente sereno non conosce il calcio. E così una lunga serie di polemiche sul mercato e sugli acquisti lo portano a fare le valige in direzione prima della Nazionale poi dell’Inghilterra.

Con gli Azzurri disputa un bellissimo europeo schiantato, però, ai quarti di finale contro la Germania e con l’amaro in bocca dopo aver superato avversarie ostiche come Spagna e Belgio. In Premier invece riesce a fare ancora meglio laureandosi campione da esordiente col Chelsea nella stagione ‘16/’17.

Successo che non coincide però con la parola stabilità: ancora una volta il suo carattere tagliato con l’accetta trova pane per i suoi denti scontrandosi con la figura di Abramovich, il patron dei blues famoso per la sua indole non semplice. Come può garantire anche Mourinho.

Ecco quindi ancora una volta una partenza ed un anno di riflessione alla finestra aspettando che il Calcio, quello con la C maiuscola torni a bussare. Vuoi per caso vuoi per scelta, è l’Inter a suonare alla sua porta un anno fa. E Conte nemmeno aspetta di insediarsi per far capire chi è che decide, scegliendo di privarsi di un bomber di classe ma difficile da gestire come Icardi.

Passa una stagione e la rivoluzione salentina si fa sentire: squadra riformata, mercato ardito, nessuna critica risparmiata alla dirigenza ma soprattutto il tallonare da favorito la solita Juventus ad un anno di distanza.

Vada come vada, la corsa di Antonio è appena iniziata.

Fonti Foto: Passione del Calcio, Reuters

Guglielmo M. Crostelli