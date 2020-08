Conte-Inter un esito forse scontato

Il giorno dopo il vertice che ha visto la permanenza del tecnico alla guida dell’Inter, analizziamo la vicenda da un altro punto di vista

Inizialmente non sembrava così scontato, ma analizzando un po’ in profondità l’intera vicenda, si intuitiva che ci fossero più possibilità che Antonio Conte restasse sulla panchina dell’Inter.

Dal vertice di ieri con la dirigenza nerazzurra è emerso che ci sono le basi per proseguire tutti insieme: “L’incontro (…) tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”. Dunque nessun caso Conte e nessuna separazione; come detto, analizzando tutta la vicenda, il finale che si è materializzato era quello forse più scontato: principalmente per una questione economica, dal momento che l’Inter avrebbe avuto un altro allenatore a libro paga dopo Spalletti – a cui resta ancora un anno di contratto con il club nerazzurro – e a cui avrebbe poi dovuto aggiungere il sostituto di Conte. Oltre questo, Conte nel dopo Siviglia aveva parlato di alcune questioni da chiarire con il club, aggiungendo anche che avrebbe dovuto capire se la sua priorità fosse la famiglia o il calcio, ma che a grandi linee sapeva già cosa avrebbe fatto. Dunque non c’è da sorprendersi da quanto è accaduto e forse senza alcune esternazioni a caldo del tecnico – come a Bergamo, prima del post finale di Europa League – l’incontro di ieri, sarebbe stato una normale riunione tra le componenti di un club per programmare il futuro. Cosa riserverà questo in casa Inter è ancora tutto da scoprire, anche se in parte la strada sembra tracciata e gli obiettivi di mercato sono ben chiari e definiti, i quali sono stati al centro del vertice di stamattina, presso la sede del club nerazzurro, dove oltre al mercato si è parlato anche di come preparare la prossima stagione, già alle porte.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: calciomercato.it