Conte-Inter è addio: i perchè ed i possibili scenari futuri del club

Le strade del tecnico e dei nerazzurri si dividono, ora la priorità della società è abbassare i costi

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. La notizia era nell’aria e il passo indietro del tecnico getta la società in un clima difficile nonostante la vittoria dello scudetto. Antonio Conte, che tramite Instagram ha salutato l’Inter ricordando il grande traguardo raggiunto con lui alla guida, ha preferito lasciare da vincente una società che non gli dava le adeguate garanzie per il futuro.

Nonostante una stagione di grande protagonismo infatti, la dirigenza dell’Inter si vedrà costretta ad un ridimensionamento con conseguente abbassamento degli stipendi e la probabile cessione di uno o più pezzi pregiati. Proprio questo punto non è andato giù all’ormai ex allenatore che voleva continuare a crescere tenendo i migliori e puntellando la squadra, in vista di un impegno europeo da affrontare sicuramente meglio di come è stato fatto quest’anno.

Dunque la separazione è stata inevitabile, ricca buonuscita e tanti saluti ad una squadra che gli ha dato tanto e ad una società che non ha saputo trattenerlo. Ora sul futuro dell’Inter aleggiano tante nubi, a partire da chi sarà il prossimo allenatore fino ad arrivare ovviamente ai giocatori, rimasti delusi dall’addio del proprio condottiero.

Il casting per l’allenatore non comprende più Max Allegri e Simone Inzaghi, il primo è destinato alla Juventus mentre il secondo resterà alla Lazio. I nomi che circolano vanno da Sarri a Mihajlovic fino a Fonseca con un evidente ritocco verso il basso dello stipendio rispetto al precedente tecnico.

Per quanto riguarda i calciatori la società dovrà capire se basterà soltanto un sacrificio, ma in questo momento nessuno può stare tranquillo. Bastoni e Lautaro hanno molto mercato, ma anche Hakimi e Lukaku non sono certi di restare viste le sirene che arrivano dall’estero.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti