Conte in difficoltà, il suo Tottenham non decolla

L’allenatore degli Spurs ha cercato di strigliare la squadra che vive un momento molto difficile

Nonostante la recente vittoria conquistata sul campo del Manchester City, la situazione del Tottenham di Antonio Conte è molto complicata vista la sconfitta di ieri contro il Burnley terzultimo in classifica nel recupero della tredicesima giornata di Premier League. L’allenatore italiano si è mostrato molto preoccupato per i recenti risultati della squadra, uscita sconfitta in quattro degli ultimi cinque incontri e ora all’ottavo posto in classifica. Conte fatica a far decollare il proprio progetto con giocatori che non cambiano e che non riescono a far fare il salto di qualità alla squadra. I dubbi sul proseguimento della collaborazione tra Conte e il Tottenham si fanno sempre più grandi, con l’attuale contratto che lega l’italiano al club londinese fino a giugno 2023.

Fonte foto: footballnews24.com

Alessandro Fornetti