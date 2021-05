Consiglio sul pronostico della finale di Champions League

Questa sera va in scena l’ultimo atto, tutto all’inglese, della “Coppa dalle grandi orecchie”. Manchester City e Chelsea, protagoniste di un cammino straordinario: solo per una delle due sarà gloria



MANCHESTER CITY-CHELSEA (ore 21:00) – Guardiola torna in finale dopo dieci anni dall’ultima volta (Barcellona-Manchester United) e parte favorito coi Citizens, dominatori in Premier League. Tuchel è tatticamente uno degli allenatori più preparati dell’ultimo decennio e opporrà l’incredibile solidità dei suoi Blues, capaci di imparare a smettere di subir reti dall’arrivo del tedesco. Già due volte il Chelsea ha battuto il City in stagione (in Inghilterra, ndr), ma in finale ogni discorso sui precedenti viene assorbito dall’importanza dell’evento. Pronostico: 1+UNDER (vittoria del City con meno di 3 gol segnati in tutta la gara)

Alessandro Sticozzi