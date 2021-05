Consigli sul pronostico di Atalanta-Juventus

Analizziamo e proviamo a pronosticare l’attesissima finale di Coppa Italia tra nerazzurri e bianconeri

Ci siamo, stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia e finalmente con un po’ di pubblico, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Pirlo si giocheranno l’ultimo trofeo nazionale in palio, la Coppa Italia.

Le due compagini arrivano all’appuntamento desiderose di concludere la stagione al meglio; l’Atalanta vorrebbe coronare il proprio grande ciclo con la conquista di un titolo, mentre la Juventus, ferita da una stagione storta, vorrà chiudere comunque con il bis dopo la vittoria della Supercoppa. I bergamaschi hanno appena conquistato, tramite il campionato, l’accesso alla Champions League per il terzo anno di fila mentre i piemontesi si giocano tutto all’ultima giornata.

Nel provare a pronosticare l’andamento del match, ci aspettiamo una gara equilibrata che probabilmente verrà decisa da episodi o giocate dei singoli. L’Atalanta imporrà dei ritmi alti come suo solito, ma l’esperienza e la qualità della Juventus potranno sopperire alla minor intensità. Sbilanciandoci verso un pronostico secco in vista di un match così equilibrato, suggeriamo l’1 dell’Atalanta, con Gasperini che dunque porterà la Dea al trionfo. Prendendoci invece meno rischi, crediamo che entrambe le squadre segnino almeno una rete, quindi l’opzione Gol rimane molto credibile. Come marcatore, detto di un Cristiano Ronaldo sempre pronto a fare la differenza in partite del genere, puntiamo su Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta che vive un momento d’oro e ha già punito i bianconeri in campionato.

Fonte foto: Verde-azzurro notizie

Alessandro Fornetti