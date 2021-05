Consigli sul pronostico della finale di andata playoff di serie B

Questa sera va in scena il primo atto dell’inaspettata sfida decisiva per salire in A per quanto riguarda gli spareggi del torneo cadetto. Ecco i nostri suggerimenti per le scommesse su questa gara

Nessuno se lo sarebbe aspettato. Fuori le favorite Lecce e Monza, saranno Venturato e Paolo Zanetti a giocarsi la massima serie nella finale playoff di serie B. Oggi il primo round.

Cittadella – Venezia (questa sera 21.15): sfida molto equilibrata al Tombolato. Le due squadre ci credono, hanno terminato la regular season separate di soli due punti. Cittadella che con costanza anche quest’anno si ritrova nella posizione di giocarsi la promozione; il Venezia è la vera sorpresa stagionale, Paolo Zanetti continua a stupire. Ragazzi di Venturato che tra le mura amiche potrebbero essere leggermente favoriti, occhio però alla verve dei lagunari. Quest’ultimi giocheranno la doppia sfida con la possibilità di affidarsi alla classifica finale. Veneti granata, quindi, costretti ad uno sforzo in più.

Pronostico: 1 + Gol

Glauco Dusso