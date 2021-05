Consigli sui pronostici di Premier League, Liga e Bundesliga

Le nostre indicazioni sul weekend del calcio estero in Inghilterra, Spagna e Germania

PREMIER LEAGUE

Aston Villa-Chelsea

I Blues sono terzi e padroni del loro destino, se vincono contro un Aston Villa già salvo sono in Champions League, anche in caso di sconfitta nella finale del 29 maggio. Pronostico: 2 + OVER 2,5 (Vittoria squadra in trasferta e almeno tre goal totali).

Leicester-Tottenham

Il match più interessante di giornata: le Foxes devono vincere per sperare ancora nella qualificazione in Champions, gli Spurs vogliono conservare il settimo posto. Padroni di casa favoriti. Pronostico: 1 + GOAL (Vittoria squadra di casa più entrambe le squadre segnano).

Liverpool-Crystal Palace

Occasione incredibile per i Reds dopo l’incredibile rimonta in campionato delle ultime settimane, basta una vittoria col Crystal Palace per tornare in Champions. L’impegno è alla portata. Pronostico: 1 handicap (Vittoria squadra di casa con più di un gol di scarto).

Manchester City-Everton

Guardiola contro Ancelotti, Citizens già campioni della Premier mentre l’Everton vuole superare il Tottenham al settimo posto che vale l’accesso alla Conference League. Ci si attende match ricco di gol ed emozioni. Pronostico: GOAL + Over 2,5 (Entrambe le squadre segnano e in totale ci sono almeno tre goal nella partita).

Wolverhampton-Manchester United

I Wolves sono già salvi, i Red Devils già qualificati in Champions e con la testa alla finale di Europa League. Senza pressioni per entrambe, ci si aspetta un match equilibrato. Pronostico: X (pareggio).

LIGA

Celta Vigo-Real Betis

Sfida ad alta quota in zona Europa League: il Betis deve fare un risultato migliore della Villarréal, impegnato col Real Madrid, e andrà in Europa. Occasione da non perdere. Pronostico: X2 (Squadra in trasferta non perde).

Eibar-Barcellona

Due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato, passerella conclusiva per i blaugrana. Prevedibile una gara con difese allegre e tante occasioni. Pronostico: GOAL + Over 2,5 (Entrambe le squadre segnano e in totale ci sono almeno tre goal nella partita).

Real Madrid-Villarréal

I Blancos devono battere il Villarréal e sperare in un passo falso dei cugini dell’Atletico per mettere le mani sulla Liga. Di contro gli ospiti vogliono superare il Betis e raggiungere il sesto posto che vale l’Europa League. Match interessante, ma Real favorito. Pronostico: 1 + OVER 2,5 (Vittoria squadra di casa ed almeno tre goal totali nel match).

Real Valladolid-Atletico Madrid

Sfida ad alta tensione: l’Atletico deve vincere per conquistare la Liga, il Valladolid invece per sperare in una salvezza ad oggi difficilissima. I Colchoneros partono ovviamente favoriti, ma l’impegno non è facile. Pronostico: 2 (Vittoria squadra in trasferta).

Siviglia-Deportivo Alaves

Gli andalusi sono già qualificati in Champions, l’Alaves invece è già salvo. Una partita che non deciderà niente di particolare ma che si prospetta comunque divertente. Pronostico: GOAL (Segnano entrambe le squadre).

BUNDESLIGA

Bayern Monaco-Augsburg

Passerella finale per i bavaresi, con Lewandowski pronto a segnare altri gol e collezionare altri record. L’Augsburg è tranquillo in quanto già salvo. Pronostico: 1 + OVER 3,5 (Vittoria squadra di casa e almeno quattro reti in totale).

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Il Dortmund ha centrato la qualificazione in Champions la scorsa giornata, il Leverkusen quella in Europa League. Match che non vale piazzamenti ma si preannuncia divertente. Pronostico: 1 + OVER 2,5 (Vittoria squadra di casa ed almeno tre goal totali).

Eintracht Francoforte-Friburgo

Il Francoforte non può più arrivare quarto ed è certo del quinto posto che vale l’Europa League. Il Friburgo invece è ampiamente salvo. Difficile scegliere un risultato, meglio puntare sulle reti. Pronostico: GOAL (Entrambe le squadre segnano).

Union Berlino-Lipsia

Il Lipsia è più forte sulla carta, ma l’Union deve conservare il settimo posto che varrebbe una storica qualificazione in Conference League. Giusto puntare sui padroni di casa. Pronostico: 1X (Squadra di casa non perde).

Wolfsburg-Mainz

Altro match tra due squadre che non hanno più molto da chiedere al campionato, ma che vogliono comunque onorare l’impegno. Favoriti ovviamente i padroni di casa quarti in classifica. Pronostico: 1 (Vittoria squadra di casa).

Luca Missori