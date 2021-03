Consigli sui pronostici delle prossime gare di Serie A

Venticinquesima di Serie A, analizziamo le gare in programma con qualche dritta per gli scommettitori

Turno infrasettimanale di campionato, fari puntati sul match dell’Olimpico (al centro di polemiche a dir poco roventi) e sul derby della Lanterna, con Inter e Milan che affrontano rispettivamente il Parma in trasferta e l’Udinese in casa.

I MATCH DI OGGI:

LAZIO – TORINO (ore 18.30)

Aggiornamenti di Sky Sport con la Lega Calcio che ancora non ha disposto il rinvio, i granata dal canto loro non sono partiti per Roma. Il tutto lascia presagire un epilogo stile Juventus-Napoli.

Pronostico 1, over 2,5 (Vittoria Lazio, presumibilmente a tavolino)



JUVENTUS – SPEZIA (ore 20.45)

Scudetto ormai sul treno verso la Milano nerazzurra, ma la Banda Pirlo ha un piazzamento Champions da proteggere. Semi-gita di piacere per gli uomini di Italiano, che giocano comunque un calcio divertente e pungente.

Pronostico 1 (vittoria Juventus)



I MATCH DI MERCOLEDI’:

SASSUOLO – NAPOLI (ore 18.30)

Neroverdi fermi ai box dopo l’ultima gara rinviata contro il Torino, la classifica non ha più nulla da chiedere. Gattuso mette la Champions nel mirino, a soli tre punti, ma la rosa non è al top tra infortuni e squalifiche.

Pronostico 2+Over 2,5 (vittoria Napoli, si segneranno almeno tre reti)

ATALANTA – CROTONE (ore 20.45)

Dea lanciata nella corsa Champions con tre vittorie di fila, Crotone alle prese col cambio allenatore. Difficilmente Cosmi raddrizzerà la barca, almeno al Gewiss Stadium. Secondo miglior attacco contro peggior difesa del campionato, quindi…

Pronostico 1+ over 2,5 (vittoria Atalanta, si segneranno almeno tre reti)



BENEVENTO – VERONA (ore 20.45)

Sanniti a +7 dal terzultimo posto ma senza vittorie dal 6 gennaio (otto turni), Hellas poco incisiva fuori dal Bentegodi (non vince in trasferta da cinque gare) ma con un gioco capace di mettere in riga la Juventus.

Pronostico X (pareggio)



CAGLIARI – BOLOGNA (ore 20.45)

Sardi a volto aperto alla caccia disperata di punti salvezza, Bologna spensierato e galvanizzato dal 2-0 sulla Lazio. Può uscirne fuori una gara divertente come all’andata.

Pronostico X + Over 2,5 (pareggio con almeno tre reti segnate)



FIORENTINA – ROMA (ore 20.45)

Doppio ko per entrambe, viola contro l’Udinese, giallorossi in casa contro il Milan; ma tre sconfitte per la Fiorentina negli ultimi 4 turni, tre vittorie per la Roma nelle ultime cinque. Partita che negli ultimi anni ha regalato gol a grappoli.

Pronostico 2+ Over 2,5 (vittoria Roma con almeno tre reti segnate)



GENOA – SAMPDORIA (ore 20.45)

Partite del genere sono sempre da tripla con pochi goal, ma negli ultimi 3 Derby della Lanterna si è sempre segnato. Nel dettaglio i rossoblù arrivano alla stracittadina incredibilmente carichi per gioco e risultati (ko al Meazza a parte), e proprio per questo motivo i blucerchiati partono favoriti: giocheranno a mente libera e senza l’occhio alla classifica.

Pronostico 2+Goal (vittoria Sampdoria, entrambe le squadre segnano)



MILAN – UDINESE (ore 20.45)

Ibrahimovic out e con la mente a Sanremo, fuori anche Calhanoglu e Mandzukic. Necessità virtù per Pioli che deve tenere con l’occhio l’Inter in fuga scudetto, ma attenzione all’Udinese che, seppur incerottata, sta uscendo fuori dalle sabbie mobili della retrocessione.

Pronostico X (pareggio)



IL MATCH DI GIOVEDI’:

PARMA – INTER (ore 20.45):

Conte può allungare in campionato approfittando di un Parma reduce dal pesante contraccolpo di La Spezia (doppia rimonta subita), e che soprattutto non vince in casa da fine novembre.

Pronostico 2+ Over 2,5 (vittoria Inter, si segneranno almeno tre reti)





Fonte Foto: Verde Azzurro Notizie

Valerio Campagnoli