Consigli sui pronostici delle prossime gare di Serie A e Ligue1

Analizziamo e cerchiamo di pronosticare tutti i match della prossima giornata in Italia e quelli più importanti in Francia

Eccoci giunti al termine del campionato di Serie A 2020/21: l’ultima giornata si aprirà con il match di sabato sera delle ore 20:45 tra Cagliari e Genoa e si concluderà con diversi incontri giocati in contemporanea domenica sera, sempre alle 20:45. Tante le gare interessanti, anche per quanto riguarda la Ligue1, dove la lotta al titolo è ancora apertissima.

CAGLIARI-GENOA (sabato ore 20:45)

Con entrambe le squadre già salve il match in questione non mette nulla in palio: per questo motivo le due compagini potrebbero giocare spensierate e a viso aperto. PRONOSTICO: GOAL (Entrambe le squadre segnano almeno 1 gol)

CROTONE-FIORENTINA (sabato ore 20:45)

I padroni di casa sono ufficialmente retrocessi, mentre gli ospiti hanno ottenuto la salvezza: anche in questo match la spensieratezza delle due squadre potrebbe farla da padrone e, di conseguenza, i gol dovrebbero fioccare. PRONOSTICO: OVER 2.5: (Vengono segnati più di 3 gol)

SAMPDORIA-PARMA (sabato ore 20:45)

La Samp, protagonista di un campionato tranquillo, vuole concludere in bellezza la sua stagione: molto probabile che onori la sua annata fino all’ultima giornata, anche nel match finale contro il retrocesso Parma. PRONOSTICO: 1 (La Sampdoria vince la partita)

INTER-UDINESE (domenica ore 15:00)

L’unico match domenicale delle ore 15:00 vedrà affrontarsi l’Inter campione d’Italia e l’Udinese: come nelle precedenti partite disputate dalla banda nerazzurra contro Samp e Juve, sono previsti gol e spettacolo. PRONOSTICO: GOAL & OVER 2.5 (Entrambe le squadre segnano almeno un gol e vengono segnate più di 3 reti)

ATALANTA-MILAN (domenica ore 20:45)

L’Atalanta, già sicura di una qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ospita un Milan che si gioca la sua partecipazione alla “coppa dalle grandi orecchie” all’ultima giornata. Dopo la delusione in finale di Coppa Italia, siamo certi che Gasperini non avrà intenzione di fare regali a nessuno. PRONOSTICO: GOAL (Entrambe le squadre segnano almeno 1 gol)

BOLOGNA-JUVENTUS (domenica ore 20:45)

Il Bologna, ormai privo di obiettivi stagionali, ospita una Juve alla ricerca della qualificazione Champions. Solo una vittoria – e una contemporanea sconfitta o pareggio di Milan o Napoli – permetterebbe ai bianconeri di accedervi: siamo certi che la squadra di mister Pirlo non sbaglierà il suo appuntamento. PRONOSTICO: 2 (La Juventus vince la partita)

NAPOLI-HELLAS VERONA (domenica ore 20:45)

Il Napoli ha il destino nelle sue mani: una vittoria e sarà in Champions League. Dopo un incredibile girone ritorno, possibile che i partenopei sbaglino proprio il match finale? Noi crediamo di no. PRONOSTICO: 1 (Il Napoli vince la partita)

SASSUOLO-LAZIO (domenica ore 20:45)

Il Sassuolo, in corsa per la Conference League, ospita una Lazio ormai priva di obiettivi: solo una vittoria, unita ad una contemporanea sconfitta della Roma, permetterebbe alla squadra di De Zerbi di accedere alla neonata competizione europea. Se il successo non è certo, scontati sono i diversi gol che verranno segnati. PRONOSTICO: OVER 2.5 (Vengono segnati più di 3 gol)

SPEZIA-ROMA (domenica ore 20:45)

La Roma ha il destino nelle sue mani: 3 punti e sarà sicuramente in Conference League. Forte della recente vittoria nel derby, i giallorossi dovrebbero riuscire a trovare energie residue per avere la meglio su uno Spezia già salvo. PRONOSTICO: 2 & GOAL (La Roma vince la partita ed entrambe le squadre segnano almeno 1 gol)

TORINO-BENEVENTO (domenica ore 20:45)

Quello che doveva essere lo scontro finale per la salvezza finirà per essere una partita senza nulla in palio. Il Toro si è salvato la scorsa giornata grazie al pareggio contro la Lazio e di conseguenza il Benevento è matematicamente retrocesso in Serie B. Partita senza stimoli? PRONOSTICO: UNDER 2.5 (Vengono segnati meno di 3 gol)

ANGERS -LILLE (domenica ore 21:00)

Il Lille ha la possibilità di laurearsi campione di Francia: basta una vittoria in casa dell’Angers – già sicuro della salvezza – e sarà festa, a prescindere dal risultato del PSG. Un pareggio invece potrebbe complicare le cose; ecco perché il Lille ha un solo obiettivo in mente: i 3 punti. PRONOSTICO: 2 (Il Lille vince la partita)

BREST-PARIS SAINT-GERMAIN (domenica ore 21:00)

Al PSG serve una vittoria e una contemporanea sconfitta o pareggio del Lille per aggiudicarsi il titolo di campione di Francia. Senza pensare a cosa accadrà sull’altro campo, siamo certi che i parigini si concentreranno a battere lo Stade Brestois 29, avversario ampiamente alla portata ma che in caso di sconfitta rischierebbe di fare il play out con la terza classificata in Ligue2. PRONOSTICO: 2 & OVER. 2.5 (Il Paris Saint-Germain vince e vengono segnati più di 3 gol)

LENS-MONACO (domenica ore 21:00)

Il Monaco, terzo in classifica, è fuori dai giochi per vincere titolo, anche in caso di un’improbabile doppia sconfitta delle due che gli stanno davanti, i monagheschi sono in svantaggio nella differenza reti con il Lille. Tuttavia la squadra del Principato è costretta a vincere per non veder sfumata la qualificazione ai preliminari di Champions League, visto che alle loro spalle c’è il Lione, distante 1 solo punto. PRONOSTICO: 2 (Il Monaco vince la partita)

METZ-OLYMPIQUE MARSIGLIA (domenica ore 21:00)

Al Marsiglia basta un punticino contro il Metz per blindare il quinto posto e l’Europa League. PRONOSTICO: 2 & GOAL (Il Marsiglia vince la partita ed entrambe le squadre segnano almeno 1 gol)

OLYMPIQUE LIONE-NIZZA (domenica ore 21:00)

Il Lione, certo del suo quarto posto, ospita il Nizza, rimasto privo di obiettivi stagionali: tuttavia i padroni di casa fanno la corsa sul Monaco – terzo in classifica – per strappare al club di Kovac la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. PRONOSTICO: 1 & OVER 2.5 (Il Lione vince la partita e vengono segnati più di 3 gol)

