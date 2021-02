Consigli sui pronostici delle prossime gare di Serie A e Ligue 1

Approfondimento ed indicazioni sulle principali sfide del prossimo fine settimana di calcio italiano ed internazionale

Dopo la due giorni di Coppa Italia questa sera torna il campionato, che ci farà compagnia per quattro giorni da questo venerdì fino al prossimo lunedì. Vediamo i pronostici delle sfide di questa giornata di Serie A, con un occhio anche al campionato francese.

NAPOLI-JUVENTUS

Domani alle 18:00 uno dei due big match di giornata. Il Napoli viene da un periodo difficile, culminato dall’eliminazione in Coppa Italia, la Juventus invece è in netta ripresa. Pronostico: 2 (vittoria Juve).

SPEZIA-MILAN

Le inseguitrici dei rossoneri hanno impegni duri, quindi gli uomini di Pioli possono approfittarne per allungare in classifica. Trasferta da non sottovalutare, ma vittoria alla portata. Pronostico: 2 (vittoria Milan).

ROMA-UDINESE

La Roma grande con le piccole e piccola con le grandi domani può ripartire dopo il k.o. con la Juventus. Avversario ostico, ma si può dare fiducia agli uomini di Fonseca. Pronostico: 1 (vittoria Roma).

CAGLIARI-ATALANTA

Entrambe le formazioni giocano in maniera propositiva ed hanno bisogno di tornare a fare punti per raggiungere i loro obiettivi. Si preannuncia partita ricca di gol. Pronostico: OVER 2,5 gol.

INTER-LAZIO

Secondo big match di giornata tra il miglior attacco della Serie A ed una delle squadre col miglior gioco del campionato. Risultato finale molto incerto, ma reti assicurate da un lato e dall’altro. Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano).

BOLOGNA-BENEVENTO

Gli emiliani vogliono la seconda vittoria consecutiva per staccare dalla zona retrocessione, di fronte un Benevento in crisi di risultati. L’occasione è ghiotta. Pronostico: 1 (vittoria Bologna).

TORINO-GENOA

Timidi segnali di ripresa per il Toro, che non perde da quattro gare. Il Genoa attuale però è una delle squadre più in forma del campionato, può fare il colpaccio. Pronostico: X2 (pareggio o vittoria Genoa).

SAMPDORIA-FIORENTINA

Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti, soprattutto i toscani. Ci si attende una gara molto equilibrata per tutti i 90 minuti. Pronostico: X (pareggio).

CROTONE-SASSUOLO

Con queste due squadre non ci si annoia mai, gli attacchi sono i punti forti delle due compagini, meno le difese. Lecito aspettarsi gol da entrambe. Pronostico: GOAL (tutte e due le squadre segnano).

VERONA-PARMA

Da una parte una delle migliori difese del campionato, dall’altra il peggior attacco. Il Parma è in grossa crisi e l’avversario difficile da scardinare. Pronostico: UNDER 2,5 (meno di tre goal totali nel match).

PSG-NIZZA

I parigini vogliono restare in scia del Lille centrando la terza vittoria consecutiva. L’impegno casalingo col Nizza è nettamente alla portata. Pronostico: 1 handicap (Psg vince con 2 o più gol di scarto).

LIONE-MONTPELLIER

L’OL parte nettamente favorito, ma il Montpellier è squadra insidiosa in fase offensiva. Ci si aspetta una gara ricca di goal ambo i lati. Pronostico: 1 + GOAL (vittoria del Lione ed entrambe le squadre in goal).

MONACO-LORIENT

Nove vittorie nelle ultime dieci gare per i monegaschi, il decimo successo può arrivare con un Lorient impelagato in zona retrocessione. Pronostico: 1 + OVER 2,5 (vittoria Monaco e 3 gol).

LILLE-BREST

Il Lille capolista e reduce da sette successi consecutivi ospita un Brest in difficoltà di risultati da settimane. La vittoria è a portata di mano. Pronostico: 1 (vittoria del Lille).

BORDEAUX-MARSIGLIA

Due squadre in crisi nera nelle ultime settimane, un match che si preannuncia teso e molto equilibrato. Pronostico: X.

Luca Missori

(Fonte foto: Verde Azzurro-notizie)