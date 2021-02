Consigli sui pronostici delle prossime gare di Serie A e dei campionati esteri

Analizziamo e cerchiamo di pronosticare i match in Italia e quelli più importanti del weekend di calcio europeo



Dopo gli impegni infrasettimanali di Champions ed Europa League torna il campionato con la ventiquattresima giornata, tutta racchiusa a partire dalle 15:00 di domani (sabato) fino alle 20:45 di domenica sera. Tante le gare interessanti anche per quanto concerne Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1.



SPEZIA-PARMA (sabato, ore 15:00)

I liguri vogliono replicare in casa la super prestazione contro il Milan, gli emiliani dal canto loro devono fare punti per non sprofondare ancor più nei bassifondi. Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano)



BOLOGNA-LAZIO (sabato, ore 18:00)

Mihajlovic cerca sicurezza a metà classifica mentre Inzaghi deve risorgere dopo il poker a domicilio “made in Bayern Monaco”.

Pronostico: X (pareggio)



VERONA-JUVENTUS (sabato, ore 20:45)

Juric sgambettò Sarri lo scorso anno ed è sempre spinoso per le grandi e la Juve potrebbe avere la testa parzialmente già all’impegno col Porto. Pronostico: Under (saranno segnati 1 o 2 gol)



SAMPDORIA-ATALANTA (domenica, ore 12:30)

Il furioso Gasperini (squalificato) contro l’imperturbabile Ranieri. Gara tra volponi della panchina da probabile “buccia di banana” per i nerazzurri. Pronostico: X (pareggio)



CROTONE-CAGLIARI (domenica, ore 15:00)

La partita della disperazione in fondo alla classifica, col Cagliari che ha appena cambiato guida tecnica e potrebbe essere “defibrillato”.

Pronostico: X2 (pareggio o vittoria del Cagliari)



INTER-GENOA (domenica, ore 15:00)

Conte ha serrato i ranghi e vuole continuare la fuga in vetta. Ballardini ha già “quasi salvato” i suoi.

Pronostico: 1 & Over (vittoria dell’Inter con 3 o più gol totali nel match)



UDINESE-FIORENTINA (domenica, ore 15:00)

Squadre in salute, con i bianconeri rimontanti in casa del Parma e i viola finalmente convincenti in casa con lo Spezia.

Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano)



NAPOLI-BENEVENTO (domenica, ore 18:00)

Gattuso non può fallire il derby in casa dopo l’eliminazione col Granada, Inzaghi più tranquillo darà comunque battaglia.

Pronostico: 1 & GOAL (vittoria del Napoli con gol di entrambe le squadre)



ROMA-MILAN (domenica, ore 20:45)

Fonseca brama il primo acuto contro una grande, mentre i rossoneri sembrano perder pezzi col passare del tempo, senza contare lo “shock” del derby di settimana scorsa. Pronostico: 1 (vittoria della Roma)



RB LIPSIA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (sabato, ore 18:30)

La squadra della Red Bull deve vincere per tallonare il Bayern Monaco, ora distante solo due punti in graduatoria.

Pronostico: 1 (vittoria del Lipsia)



SIVIGLIA-BARCELLONA (sabato, ore 16:15)

Catalani stoppati all’89’ dal Cadiz in casa nella penultima e vittoriosi in settimana contro l’Elche, padroni di casa che già hanno battuto i blaugrana in Coppa tra le mura amiche. Gara aperta. Pronostico: OVER 2,5 (verranno segnati 3 o più gol nella gara)



MARSIGLIA-LIONE (domenica, ore 21:00)

I due “Olympique” formano una classica dove i padroni di casa fanno la parte della nobile decaduta, mentre Garcia cerca punti per restare vicino al Lilla capolista. Pronostico: 2 (vittoria del Lione)



LEICESTER-ARSENAL (domenica, ore 13:00)

Foxes delusi dalla Coppa, londinesi rinfrancati dalla rimonta europea contro il Benfica. Probabile caterva di reti. Pronostico: OVER 3,5 (verranno segnati 4 o più gol in tutta la gara)



CHELSEA-MANCHESTER UNITED (domenica, ore 17:30)

Alta tensione e ultima chance per i Red Devils per tenere accesa la fiammella della speranza in ottica “rimonta ai cugini”.

Pronostico: UNDER 2,5 (verranno segnati 2 o meno gol in tutta la gara)



