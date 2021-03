Consigli sui pronostici delle prossime gare di Serie A e dei campionati esteri

Analizziamo e cerchiamo di pronosticare tutti i match della prossima giornata in Italia e quelli più importanti del weekend calcistico europeo

Dopo la grande settimana europea torna il campionato con la 27^ giornata di Serie A, la quale si aprirà con il match odierno tra Lazio e Crotone alle ore 15:00 e si concluderà con il posticipo di domenica alle ore 20:45 tra Milan e Napoli. Tante le gare interessanti, anche per quanto riguarda Premier League, Bundesliga e Liga.

LAZIO-CROTONE (venerdì ore 15:00)

La Lazio è alla ricerca di una vittoria che manca dal 20 febbraio e nelle ultime tre uscite tra Serie A e Champions League, ha rimediato altrettanti KO. Il Crotone, con l’avvento di Cosmi in panchina, ha vinto nell’ultimo turno contro il Torino, dopo sette sconfitte consecutive. Pronostico: 1 (vittoria Lazio).

ATALANTA-SPEZIA (venerdì ore 20:45)

Nonostante la sconfitta contro l’Inter, l’Atalanta arriva da un ottimo periodo di forma con 12 punti raccolti nelle ultime cinque giornate. Attenzione, però, all’impegno europeo contro il Real Madrid, decisivo per il passaggio del turno. Lo Spezia, invece, si è bloccato dopo la grande vittoria contro il Milan, tant’è che nelle ultime quattro uscite, sono arrivati solo due punti. Pronostico: OVER 2,5 (la gara termina con più di due gol).

SASSUOLO-VERONA (sabato ore 15:00)

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: i nero-verdi contro l’Udinese, mentre gli scaligeri contro il Milan. La squadra di Juric è davanti al Sassuolo di soli due punti (38 vs 36) e, dunque, la gara del Mapei sarà molto combattuta. Pronostico: X (pareggio).

BENEVENTO-FIORENTINA (sabato ore 18:00)

Periodo nerissimo per le Streghe, che non portano a casa il bottino pieno dal giorno della Befana (Cagliari-Benevento 1-2) e contro la Viola è necessario vincere per non compromettere quanto fatto di buono durante la prima parte di campionato. Va a corrente alternata la Fiorentina, che nelle ultime tre uscite, ha ottenuto solo un punto. Entrambe cercheranno il successo, anche perché in coda si inizia a correre. Pronostico: GOL (entrambe le squadre segnano).

GENOA-UDINESE (sabato ore 20:45)

La cura Ballardini sembra essere un po’ scemata, visto che il Grifone non vince una partita dallo scorso 6 febbraio. Nelle restanti cinque gare, sono arrivati solo tre punti. Bisogna, dunque, ricominciare a pedalare. Ok, invece, l’Udinese, reduce da quattro risultati utili consecutivi e dal successo contro il Sassuolo per 2-0. Pronostico: 1X (vittoria Genoa o pareggio).

BOLOGNA-SAMPDORIA (domenica ore 12:30)

Nonostante una classifica piuttosto tranquilla (felsinei a 28 punti e doriani a 32), entrambe le squadre non vincono da alcune settimane. La squadra di Mihajlovic ha perso le ultime due contro Cagliari e Napoli; mentre la formazione di Ranieri ha raccolto nelle ultime quattro partite, solo due punti. Pronostico: GOL.

PARMA-ROMA (domenica ore 15:00)

Match interessante al Tardini e per nulla scontato, nonostante la differenza in classifica. I ducali sono in netta ripresa, anche se il successo non riesce a pervenire e nelle ultime tre partite, sono arrivati due punti. I giallorossi contro le squadre cosiddette “piccole” sono una sentenza, ma i postumi del gravoso impegno in Europa League contro lo Shakthar Donetsk potrebbero pesare sulle gambe dei giocatori di Fonseca. Pronostico: OVER 2,5.

TORINO-INTER (domenica ore 15:00)

Piano piano, il Torino sta uscendo fuori dal tunnel Covid, con ormai pochi giocatori ancora positivi. C’è da capire, soprattutto, se il Gallo Belotti ce la potrà fare. L’Inter è in rampa di lancio, contro l’Atalanta, nonostante una partita molto difficile, ha agguantato la settima vittoria di fila. Pronostico: 2 (vittoria Inter).

CAGLIARI-JUVENTUS (domenica ore 18:00)

Il cambio allenatore sta facendo benissimo al Cagliari, che con Semplici in panchina ha raccolto sette punti in tre partite. La Juventus deve, invece, immediatamente dimenticare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Pronostico: 2 (vittoria Juventus).

MILAN-NAPOLI (domenica ore 20:45)

Quello tra rossoneri e azzurri è il vero e proprio big-match della 27^ giornata di Serie A. Il Milan, falcidiato dagli infortuni, arriva da seconda classificata. Attenzione, però, anche in questo caso ai gravosi postumi dell’impegno europeo contro il Manchester United. Più riposo per il Napoli, che ha ritrovato la vittoria contro il Bologna, nonché qualche giocatore importante come Osimhen, Mertens e quasi Lozano. Pronostico: GOL.

ARSENAL-TOTTENHAM (domenica ore 17:30)

Aria di London Derby in Premier League tra due squadre che stanno vivendo una stagione altalenante. I Gunners sono reduci da tre risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League (2 vittorie ed un pareggio), mentre gli Spurs arrivano da cinque vittorie di fila (13 gol fatti ed uno solo subito). Attenzione, poiché entrambe arriveranno dagli impegni in EL contro Olympiacos e Dinamo Zagabria. Pronostico: GOL.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM (domenica ore 20:15)

Sfida ad alta quota tra United e Hammers, grandi contendenti per un posto alla prossima Champions League. I Red Devils non perdono una gara di Premier League dallo scorso 27 gennaio contro lo Sheffield e nell’ultimo turno hanno interrotto l’imbattibilià dei cugini del City, che persisteva da ben 21 incontri. Ottima annata anche per il West Ham, che ha raccolto 13 punti nelle ultime sei giornate. Pronostico: OVER 2,5.

SIVIGLIA-BETIS SIVIGLIA (domenica ore 21:00)

Aria di derby anche in Spagna, con quello tutto andaluso tra Siviglia e Betis. Il Siviglia sta vivendo una fase piuttosto altalenante della sua stagione, con una sola vittoria nelle ultime sei uscite tra Liga, Champions League e Copa del Rey. In settimana, inoltre, è arrivata l’eliminazione dall’Europa per mano del Borussia Dortmund. Quanto al Betis, i bianco-verdi sono reduci da ben quattro vittorie consecutive. Pronostico: X.

BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO (sabato ore 18:30)

Dopo la qualificazione agli ottavi, Haland&Co si rituffano nel campionato, per risalire la china. Nell’ultima gara in Bundes è arrivato un KO in rimonta per 4-2 sul campo del Bayern Monaco. Dopo nove gare senza vittorie, l’Herta Berlino ha ritrovato i tre punti nell’ultima gara contro l’Augsburg. Pronostico: 1.

LIPSIA-EINTRACHT FRANCOFORTE (domenica ore 15:30)

Obiettivo dimenticare la Champions e focalizzarsi sul campionato per il Lipsia, che è seconda alle spalle del Bayern Monaco. Nonostante il KO europeo, la squadra della Red Bull vince da sei gare consecutive in Bundesliga. A caccia del successo l’Eintracht che non vince da due giornate (una sconfitta e un pareggio) ed è in piena corsa Champions League. Pronostico: GOL.

Fonte foto: Verde Azzurro Notizie

Sandro Caramazza