Consigli sui pronostici delle prossime gare di Serie A e dei campionati esteri

Analizziamo e cerchiamo di pronosticare tutti i match della prossima giornata in Italia e quelli più importanti del weekend calcistico europeo

Dopo il turno infrasettimanale torna il campionato con la ventiseiesima giornata di Serie A, la quale si aprirà con il match tra Spezia e Benevento in programma sabato alle ore 15:00 e si concluderà con il posticipo di lunedì alle ore 20:45 tra Inter e Atalanta. Tante le gare interessanti, anche per quanto riguarda Premier League, Bundesliga e Liga.

SPEZIA-BENEVENTO (sabato ore 15:00)

Entrambe le squadre sono reduci da 3 reti subite durante il turno infrasettimanale. Sebbene lottino entrambe per la salvezza, la difesa non sembra il loro punto forte. Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano)

UDINESE-SASSUOLO (sabato ore 18:00)

Nell’ultimo match disputato l’Udinese ha visto scappare via i 3 punti nei minuti di recupero, esattamente il contrario del Sassuolo, che ha agguantato il pareggio in extremis. Il match potrebbe essere caratterizzato da numerosi gol. Pronostico: OVER 2.5 (verrano segnati 3 o più gol)

JUVENTUS-LAZIO (sabato ore 20:45)

La Juventus si gioca la possibilità di mantenere il quarto posto, obiettivo stagionale dei loro prossimo avversari, la Lazio di Simone Inzaghi. Difficilmente i bianconeri sbagliano questo tipo di match. Pronostico: 1 (vittoria della Juventus)

ROMA-GENOA (domenica ore 12:30)

La Roma è reduce dalla vittoria in extremis contro la Fiorentina, mentre il Genoa viene da un buon pareggio nel derby della Lanterna. Entrambe le squadre saranno agguerrite per ottenere punti utili a raggiungere i propri obiettivi (rispettivamente Champions League e salvezza). Pronostico: 1 & GOAL (vittoria della Roma con gol di entrambe le squadre)

CROTONE-TORINO (domenica ore 15:00)

Il Crotone è ultimo in classifica, mentre i granata sono terzultimi. Classico match salvezza in cui le due compagini faticheranno a scoprirsi troppo. Pronostico: UNDER 2.5 (Vengono segnati meno di 2.5 gol)

FIORENTINA-PARMA (domenica ore 15:00)

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro la Roma, rimediata solamente nei minuti di recupero; il Parma è penultimo in classifica e ha grande necessità di punti per salvarsi. Sarà una partita tirata, ma la Viola dovrebbe farcela a portare a casa il risultato. Pronostico: 1 & UNDER 2.5 (Vittoria della Fiorentina e vengono segnati meno di 3 gol)

HELLAS VERONA-MILAN (domenica ore 15:00)

Il Milan – che non riesce più a trovare continuità – fa visita all’Hellas Verona, reduce dalla vittoria in casa del Benevento. Entrambe le squadre giocheranno sicuramente all’attacco. Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano)

SAMPDORIA-CAGLIARI (domenica ore 18:00)

La Samp staziona in una posizione di classifica tranquilla, mentre il Cagliari – nonostante la cura Semplici – dista ancora 1 solo punto dalla zona retrocessione. Entrambe le compagini potrebbero privilegiare la fase difensiva, accontentandosi di un punto. Pronostico: X (la partita finisce in parità)

NAPOLI-BOLOGNA (domenica ore 20:45)

Durante il turno infrasettimanale il Napoli ha visto volare via i 3 punti nell’ultimo minuto di gioco disputato contro il Sassuolo: il Bologna invece è ben saldo al dodicesimo posto in classifica e la fame dei partenopei potrebbe fare la differenza. Pronostico: 1 (vittoria del Napoli)

INTER-ATALANTA (lunedì ore 20:45)

L’Inter vuole mantenere la testa della classifica, mentre i bergamaschi lottano per un posto in Champions e hanno l’occasione di rubare punti ad una diretta rivale. Sarà sicuramente una partita aperta ad ogni risultato, dove i gol potrebbero fioccare. Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano)

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED (domenica ore 17:30)

Nella domenica di Premier League si gioca il derby di Manchester fra il City primo in classifica e lo United secondo. I Citizens vivono un momento di forma straordinaria, il quale potrebbe portarli alla vittoria nonostante l’alta posta in palio. Pronostico: 1 (vittoria del Manchester City)

CHELSEA-EVERTON (lunedì ore 19:00)

Chelsea ed Everton sono entrambi in lotta per un posto in Champions League. I Blues sono rinati grazie al nuovo tecnico Thomas Tuchel, ma anche i Toffees non sono da meno grazie al manager italiano Carlo Ancelotti. Due squadre spregiudicate, che pensano entrambe a segnare un gol in più degli avversari. Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN (domenica ore 15:30)

I padroni di casa stazionano a metà classifica, mentre il Leverkusen sogna una qualificazione in Champions League nonostante la forza degli avversari. Gli ospiti sembrano tuttavia avere qualcosa in più del Borussia. Pronostico: 2 (vittoria del Bayer Leverkusen)

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND (domenica ore 18:30)

Il Bayern Monaco prosegue la sua corsa verso il titolo, con il Lipsia che appare come unico possibile rivale dei bavaresi. Tuttavia, il loro prossimo avversario, il Borussia Dortmund, è in cerca di un posto all’interno delle prime 4 posizioni. Entrambe le compagini potrebbero scoprirsi per ottenere i 3 punti. Pronostico: GOAL (entrambe le squadre segnano).

ATLETICO MADRID-REAL MADRID (domenica ore 16:15)

L’Atletico del Cholo Simeone è in vetta alla classifica: seguono immediatamente dopo il Barcellona e i rivali del Real, prossimi avversari dei Colchoneros in campionato. Una vittoria degli ospiti permetterebbe loro di rimettersi in corsa per il titolo finale: per questo motivo la squadra di Zidane potrebbe giocare all’attacco. Pronostico: OVER 2.5 (vengono segnati più di 3 gol)

Fonte foto: Verde Azzurro Notizie

Fabrizio Scarfò