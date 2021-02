Consigli sui pronostici delle prossime gare di Premier League, Liga e Bundesliga

Pronti per un nuovo weekend di calcio internazionale, ecco le maggiori indicazioni relative alle partite su tre dei cinque principali campionati europei

Passati i tre giorni di Fa Cup, è il tempo di ritornare a parlare di Premier League, giunta ormai alla sua 24 esima giornata. Ecco i nostri consigli sulle gare più interessanti che si giocheranno tra sabato 13 e lunedì 15 febbraio.

Leicester-Liverpool

Match ad alta quota al King Power, tra la terza e la quarta classificata della Premier League. Le foxes sono reduci dal pareggio ottenuto nell’ultimo turno di campionato sul campo del Wolverhampton, nonché dal passaggio del turno in Fa Cup, grazie alla vittoria di misura ai danni del Brighton. Liverpool, invece, in crisi nera e a caccia del riscatto, visti i quattro gol presi domenica scorsa contro il Manchester City e i soli tre punti raccolti in altrettanti gare. Il mio consiglio su questa gara è: GOL (entrambe le squadre segnano)

Manchester City-Tottenham

Gli uomini di Guardiola sono reduci da 15 vittorie di fila e in questo momento è dura per chiunque strappare dei punti contro questa corazzata. Inoltre il gruppo di Mourinho può pagare a livello psicologico l’eliminazione ai rigori contro l’Everton in Fa Cup. Pertanto vi consiglio: 1 (vittoria City).

West Bromwich Albion-Manchester United

Match quasi senza storia al The Hawthorns, con lo United secondo in classifica, a -5 dalla vetta; mentre i padroni di casa navigano in cattivissime acque, visto il penultimo posto e i soli 12 punti raccolti. Inoltre, si sfidano la peggior difesa (54 gol subiti), contro il miglior attacco (49 gol fatti). Il mio consiglio: 2+OVER 2,5 (vittoria Manchester United e partita che finisce con almeno tre gol).

Arsenal-Leeds

Divise da un solo punto in graduatoria, Gunners 31, Whites 32, le due squadre possono ancora sperare per un posto in Europa League. Dunque, sarà un match molto aperto, fra due squadre che segnano ma subiscono anche tanto. Il mio consiglio: GOL.

Chelsea-Newcastle

La cura Tuchel sembra aver fatto bene ai Blues, che sono reduci da tre vittorie consecutive in Premier League e sono saliti al quinto posto in classifica, a -1 dalla zona Champions League. I Magpies, invece, sono sedicesimi, a quota 25 punti e a +10 dal Fulham terzultimo. Il mio consiglio: OVER 1,5

Altro campionato altra corsa, con la Liga spagnola, che si appresta a presentare la sua 23^ giornata. Si inizia venerdì 12 febbraio con l’anticipo tra Celta Vigo ed Elche, per concludersi con il monday night tra Cadice e Athletic Bilbao. Come per la Premier, ecco i nostri consigli sulle principali gare del prossimo turno.

Granada-Atletico Madrid

La capolista Atletico sarà impegnata sull’ostico campo del Los Carmenes, per un match fondamentale in ottica titolo. I colchoneros hanno 51 punti in graduatoria e si trovano a +5 dal Real Madrid secondo, con due gare in meno. Lo scorso turno ha pareggiato in caso contro il Celta Vigo, cosi come il Granada ha fatto 2-2 sul campo del Levante. L’ex società del presidente Pozzo è ottava, a -5 dalla zona Europa League. Il mio consiglio: X2 (pareggio o vittoria Atletico Madrid).

Siviglia-Huesca

Da sfruttare il super momento del Siviglia, che rafforzato dall’arrivo del Papu Gomez vuole stupire in Spagna ma anche fuori. Sono sette le vittorie di fila dei ragazzi di Lopetegui tra campionato e Coppa del Rey. L’Huesca è ultima con 16 punti, ma a -4 dalla zona salvezza. Il mio consiglio: 1.

Barcellona-Alaves

I blaugrana sono alla ricerca del riscatto dopo il 2-0 subito in coppa contro il Siviglia. Nonostante una stagione molto travagliata, i catalani devono assolutamente fare risultato, per presentarsi al meglio contro il Psg nel primo atto degli ottavi di finale di Champions. L’Alaves lotta per non retrocedere, visti i 22 punti raccolti, ma al Camp Nou sarà dura. Il mio consiglio: 1+OVER 2,5.

Real Madrid-Valencia

Le merengues sono alla ricerca di una continuità, che ancora appare abbastanza incerta, una serie di assenze non da poco, come quella di Hazard, Ramos e Marcelo. Contro un Valencia in crisi, visto il dodicesimo posto in graduatoria, bisogna fare necessariamente risultato per non perdere altro filo dall’Atletico. Il mio consiglio: 1

Eibar-Valladolid

Scontro diretto all’Ipurua Municipal di Eibar, tra due squadre appaiate in coda a 20 punti. Entrambe sono reduci da due sconfitte consecutive, dunque, vincere sarebbe assolutamente fondamentale sia per muovere la classifica che per il morale, ma guai a sbagliare. Il mio consiglio: UNDER 2,5 (la partita finisce con meno di tre gol).

Infine, occhi sulla Bundesliga, giunta alla 21 esima giornata del calendario. Inizio dei giochi, venerdì 12 febbraio con il match tra Lipsia e Augsburg e monday night delle 20:45 tra Bayern Monaco e Arminia Bielefeld. I consigli sui match più interessanti.

Borussia Dortmund-Hoffenheim

Grana Hoffenheim per il Dortmund, reduce dal ko esterno sul campo del Friburgo. Attenzione che in settimana c’è la gara di Champions League contro il Siviglia, dunque il tecnico Terzic potrebbe ricorrere ad un mini turnover. Il consiglio è: GOL.

Werder Brema-Friburgo

Distano in classifica di otto lunghezze, con gli ospiti in piena corsa per entrare in Europa League. Entrambe le squadre arrivano da un buon periodo di forma, in particolare il Friburgo che nelle ultime quattro gare ha ottenuto sette punti. Il mio consiglio: X2.

Wolfsburg-Monchengladbach

Match interessante alla Volkswagen Arena, con i lupi verdi terzi in classifica a quota 38 punti. Dopo il grande inizio, invece, il Borussia ha perso diversi posti, tant’è che adesso si trova settimo con 32 punti all’attivo. Gli attacchi fanno tanti gol (32 vs 37), dunque, il mio consiglio è: GOL.

Stoccarda-Hertha Berlino

Sono due squadre alla ricerca del riscatto, visto che nell’ultimo turno hanno perso entrambe rispettivamente contro Leverkusen e Bayern Monaco. In classifica, i capitolini hanno bisogno di acquisire punti, visto il quartultimo posto. Il mio consiglio: OVER 2,5.

Eintracht Francoforte-Colonia

Nove risultati utili consecutivi per la squadra della capitale economica, che ha un ruolino di marcia a dir poco spaventoso. Non male neanche il Colonia, reduce da due vittorie di fila, che l’hanno fatto balzare in graduatoria al quattordicesimo posto con 21 punti. Tuttavia, il momento Eintracht è da sfruttare. Il mio consiglio: 1+OVER 2,5.

Passione del calcio da oggi ti offre il nuovo comparatore bonus, uno strumento utile per le tue scommesse sportive.

https://comparatore.btsaffiliations.com/passionedelcalcio

Fonte foto: Verde Azzurro-notizie

Sandro Caramazza