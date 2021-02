Consigli sui pronostici delle prossime gare di Premier League, Liga e Bundesliga

Al termine di un’intensa settimana di coppe europee, riprenderanno i principali campionati del nostro continente. I nostri consigli sui match più importanti

Premier League

Wolverhampton – Leeds United

Il campionato inglese si apre venerdì alle 21 con l’anticipo fra i Lupi e la squadra di Bielsa. Ultima chiamata per le posizioni europee per i Wolves. Pronostico: 1 (Vittoria squadra di casa)

Southampton – Chelsea

I Blues possono cementare il quarto posto contro i Saints in caduta libera dopo l’exploit sul Liverpool. Pronostico 2 (Vittoria squadra in trasferta)

Liverpool -Everton

Il derby di Liverpool vede due squadre ormai lontane dalla vetta, ma con l’obiettivo qualificazione in Champions nel mirino. Pronostico GOAL (Entrambe le squadre segnano)

Arsenal – Manchester City

Citizens apparentemente inarrestabili in questo momento, ma i Gunners in casa hanno una tradizione favorevole contro la squadra di Guardiola. Pronostico X (Pareggio)

Manchester United – Newscastle

Il miglior attacco della Premier contro una delle peggiori retroguardie. Pronostico 1 + Over 2,5 (Vittoria United e più di 2 reti nel match)

LaLiga

Atletico Madrid – Levante

Dopo il deludente pareggio nel recupero della 2° giornata (1-1), i due club si scontrano stavolta al Wanda Metropolitano. Pronostico 1 (Vittoria squadra di casa)

Valladolid – Real Madrid

Continua la rincorsa dei Blancos alla vetta della classifica occupata dai Colchoneros. Nella testa di Zidane c’è un solo risultato, la vittoria. Pronostico 2 (Vittoria squadra ospite)

Barcellona – Cadice

I Blaugrana vorranno riscattare la debacle di Champions con il Psg, il Cadice sta attraversando un periodo nero. Pronostico 1 + NG (Vince la squadra di casa con gli avversari che non segnano reti)

Ath. Bilbao – Villarreal

Momento di appannamento per entrambi i club, al San Mamés i baschi si inceppano in zona gol. Pronostico Under 2,5 (Meno di tre gol durante il match)

Osasuna – Siviglia

Nonostante le ultime due vittorie casalinghe, l’Osasuna fra le mura amiche soffre spesso di cali di tensione. Pronostico 2 + Multigol 1-4 (Vince la squadra ospite e vengono segnati da 1 a 4 gol)

Bundesliga

Eintracht Francoforte – Bayern Monaco

Francoforte reduce da 4 successi consecutivi e bavaresi alle prese con alcuni problemi di formazione. Può scapparci la sorpresa. Pronostico 1 (Vince la squadra di casa)

Monchengladbach – Magonza

La squadra allenata da Marco Rose, può rialzarsi dopo alcune battute d’arresto (2 pareggi e 1 sconfitta). Occasione ghiotta contro i biancorossi che militano nei bassifondi della classifica. Pronostico 1 (Vince la squadra di casa)

Shalke 04 – Dortmund

Le Vespe non possono fallire l’appuntamento con la vittoria contro il fanalino di coda allenato da Gross. Pronostico 2 (Vince la squadra ospite)

Augusta – Leverkusen

Periodo nero per la squadra di casa, reduce da tre sconfitte consecutive. Di fronte le Aspirine, in lotta per il quarto posto. Pronostico Over 2,5 (Vengono siglati più di 2 reti durante l’incontro)

Hertha Berlino – Lipsia

Non ha alternative il club della scuderia Red Bull, se vuole aspirare ancora al titolo, deve fare bottino pieno all’ Olympiastadion. Pronostico 2 (Vince la squadra ospite)

Fonte foto: Verde Azzurro-notizie

Marco Fabio Ceccatelli