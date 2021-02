Consigli sui pronostici delle prossime gare di Europa League

Oggi e domani tocca ai match della seconda competizione europea. I nostri consigli sulle partite di ritorno dei sedicesimi di finale

Tottenham – Wolfsberger (and. 4-1, oggi h. 18.00)

Il 4-1 dell’andata per gli inglesi condiziona fortemente la seconda gara. Le due difese e l’attacco degli uomini di Mourinho potrebbero garantire diverse reti. Pronostico: Gol + Over 2,5 (entrambe le squadre segneranno e ci saranno più di 2 gol)

Ajax – Lille (and. 2-1, domani h. 18.55)

I francesi devono recuperare la sconfitta subita in casa. Con i lancieri sul proprio campo, però, sarà una battaglia. Pronostico: Gol (entrambe le squadre segneranno)

Arsenal – Benfica (and. 1-1, domani h. 18.55)

All’Emirates Stadium partita equilibrata, i Gunners, però, non possono mancare l’ultimo obiettivo stagionale. Pronostico: 1 (vince la squadra di casa)

Napoli – Granada (and. 0-2, domani h. 18.55)

Squadra di Gattuso in un periodo di evidente difficoltà, spagnoli frizzanti e forti del successo in casa. Miracoli non previsti. Pronostico: X

Rangers – Royal Antwerp (and. 4-3, domani h. 18.55)

Scozzesi vittoriosi nel primo match dopo una gara rocambolesca, tra le mura amiche dovranno confermare la loro superiorità. Pronostico: 1+over 2,5 (vince la squadra di casa e verranno segnati più di 2 gol)

Shakhtar Donetsk – Maccabi Tel Aviv (and. 2-0, domani h. 18.55)

Ucraini in sicurezza per le sorti della qualificazione, possibile gara di controllo senza grandi sussulti. Pronostico: Under 2,5 (verranno segnati meno di 3 gol).

Hoffenheim – Molde (and. 3-3, domani h. 18.55)

Squadra tedesca che ha gettato alle ortiche la vittoria in Norvegia, tra le mura amiche bisogna fare attenzione. Pronostico: 1 + Gol (vince la squadra di casa ed entrambe le squadre segneranno).

Villarreal – Salisburgo (and. 2-0, domani h. 18.55)

Risultato indirizzato dalla partita di andata, tuttavia gli austriaci hanno le risorse per provare a salvare l’onore. Pronostico: Gol (entrambe le squadre segneranno).

Bayer Leverkusen – Young Boys (and. 3-4, domani h. 21.00)

Incredibile match a Berna con vittoria dei padroni di casa, a casa delle aspirine, però, la musica potrebbe cambiare. Pronostico: 1 (vince la squadra di casa).

Brugge – Dinamo Kyev (and. 1-1, domani h. 21.00)

Padroni di casa che vogliono portare a casa la qualificazione, ucraini non irresistibili. Pronostico: 1 (vince la squadra di casa).

Dinamo Zagabria – Krasnodar (and. 3-2, domani h. 21.00)

Partita sul filo dell’equilibrio, i croati sembrano equipaggiati per contrastare il ritorno della compagine russa. Pronostico: X

Leicester City – Slavia Praga (and. 0-0, domani h. 21.00)

Sonnolento pareggio a Praga, ci si aspetta un risveglio delle Foxes superiori comunque agli avversari. Pronostico: 1+no gol (vince la squadra di casa e la squadra ospite non segnerà).

Manchester United – Real Sociedad (and. 4-0, domani h. 21.00)

Sfida quasi senza mordente dopo la roboante vittoria inglese una settimana fa, possibile che le due squadre si spartiscano la posta, gli spagnoli comunque devono reagire. Pronostico: X

Milan – Stella Rossa (and. 2-2, domani h. 21.00)

Periodo difficile per i rossoneri, c’è solo un risultato possibile domani per evitare la crisi, ovvero la vittoria. Pronostico: 1 (vince la squadra di casa)

PSV Eindhoven – Olympiakos (and. 2-4, domani h. 21.00)

Dopo i fuochi d’artificio della prima gara non ci si può che aspettare uno scoppiettante ritorno con gli olandesi che cercano di ribaltare la situazione. Pronostico: 1 + Gol (vince la squadra di casa ed entrambe le squadre segneranno).

Roma – Sporting Braga (and. 2-0, domani h. 21.00)

Giallorossi con una certa tranquillità, comunque infortuni e relax potrebbero portare a un match divertente. Pronostico: Gol (entrambe le squadre segneranno).

Glauco Dusso