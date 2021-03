Consigli sui pronostici delle prossime gare di Champions e Europa League

Il menù di settimana propone dodici match, 4 di Champions e 8 di Europa League, con tre italiane in gara. Andiamo a vederli nel dettaglio, con qualche dritta per chi scommette

* CHAMPIONS LEAGUE *



JUVENTUS – PORTO: Bianconeri in fase interlocutoria, sconfitti in portogallo ma capaci di una supergara contro la Lazio. Pirlo può passare il turno, con la Juve vincente 6 volte nelle ultime 7 in casa. Dragoes sconfitti nelle ultime due allo Stadium (2011 e 2017).

Pronostico 1

BORUSSIA DORTMUND – SIVIGLIA: gialloneri reduci dalla sconfitta al Klassiker ma vittoriosi in Andalusia (2-3). Esito da tripla per gare come questa, di sicuro non mancherà lo spettacolo col Siviglia che giocherà a viso aperto per ribaltare la situazione.

Pronostico 2+Over 2,5

LIVERPOOL – LIPSIA: definire altalenante il rendimento dei Reds è scontato come definire il colore del mare: unica chiave di volta è il pensare a Klopp come intenzionato solo e soltanto alla Champions. Andata vittoriosa all’inglese in Germania, ora tocca solo amministrare.

Pronostico 1X + Under 3,5

PSG-BARCELLONA: la pesante sconfitta interna dei Blaugrana (1-4 al Nou Camp) riporta alla mente il leggendario 6-1 del ritorno. Più realisticamente, i parigini amministreranno sfruttando eventuali spazi aperti. Ah, per la cronaca Neymar è out.

Pronostico Over 2,5

* EUROPA LEAGUE *

MANCHESTER UTD – MILAN: Polvere di stelle a Old Trafford: sfida che richiama atmosfere da Champions, ma se lo United è tornato quasi ai livelli degli anni Novanta/Duemila strapazzando il City nel derby, il Milan dovrà pensare a non prenderle per poi giocarsi tutto a San Siro.

Pronostico 1X

ROMA – SHAKHTAR DONETSK: gara sempre imprevedibile, in cui a volte prevalgono gli ucraini, a volte i giallorossi. Roma in un momento buono ma non sfavillante, la squadra del Donbass invece si è tolta lo sfizio di battere due volte il Real Madrid. Si prevede un’andata piuttosto abbottonata.

Pronostico 1X

AJAX – YOUNG BOYS: sfida interessante tra un’ottimo e rigenerato Ajax e la rivelazione svizzera capace di eliminare il Bayer Leverkusen e mettere pressione alla Roma ai gironi. Difficile sapere come andrà a finire, probabile che salti subito il piano tattico.

Pronostico Goal

DINAMO KIEV – VILLARREAL: Ucraini primi in patria, Submarino Amarillo fuori dai piazzamenti Uefa. Entrambe agli ottavi dopo aver fatto fuori rispettivamente Bruges e Salisburgo. Ultimamente gli spagnoli non particolarmente prolifici, per cui si ipotizza un’andata non esattamente memorabile.

Pronostico Under 2,5

SLAVIA PRAGA – GLASGOW RANGERS: interessantissima sfida tra i giustizieri del Leicester in Europa e i freschi campioni di Scozia, allenati da Sir Steven Gerrard. Entrambe vengono da strisce lunghissime senza perdere (cechi mai sconfitti dal 10 dicembre, Rangers ok nelle ultime 17 gare)

Pronostico 1X

OLYMPIAKOS – ARSENAL: revival dei sedicesimi di EL dell’anno scorso, con impresa greca che espugnò l’Emirates. Entrambe portano nello zaino degli scalpi importanti: i Gunners hanno fatto fuori il Benfica, Olympiakos agli ottavi eliminando il PSV Eindhoven.

Pronostico X2

TOTTENHAM – DINAMO ZAGABRIA: gara tutt’altro che scontata con Mourinho non un granchè in campionato, meglio in Europa. Attenzione però ai croati, che hanno pareggiato le prime due per poi vincerle tutte, possono uscir fuori goal a grappoli.

Pronostico 1X+Over 2,5

GRANADA – MOLDE: gran curiosità per questa sfida tra outsider assolute: gli andalusi hanno eliminato con merito il Napoli di Gattuso, i norvegesi hanno vinto a sorpresa 2-0 in casa dell’Hoffenheim dopo il 3-3 in Scandinavia. Da registrare la difesa del Molde, la peggiore del lotto delle 16, per un over 2,5 quasi scontato.

Pronostico 1+ Over 2,5

