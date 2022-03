Congelati i beni di Abramovich, le ripercussioni sul Chelsea

Dura punizione del governo inglese al magnate russo con conseguenze molto importanti anche per i Blues

Il governo britannico punisce Roman Abramovich e lo fa in modo netto, congelando i suoi beni e dunque anche la cessione del Chelsea. Pesanti ripercussioni anche per il club di Londra, con lo stop forzato alla vendita di biglietti, alla ristrutturazione di Stamford Bridge e alla vendità di merchandising. Solo gli abbonati infatti potranno assistere alle partite del Chelsea che non potrà neanche rinnovare o stipulare nuovi contratti, acquistare o cedere giocatori. Le uniche cose permesse al club sono il pagamento degli stipendi a giocatori e staff, quello delle tasse per la sicurezza dello stadio e quello per l’organizzazione delle trasferte. Situazione complicata per i Bleus costretti anche a chiudere lo store ufficiale del club fino a nuove disposizioni.

Fonte foto: rd.ln

Alessandro Fornetti