Confusione Juventus sul mercato, ora testa alla Sampdoria

Stasera bianconeri in campo a Marassi, nel frattempo si susseguono le trattative che la dirigenza cerca di chiudere sia in entrata che in uscita per quanto riguarda centrocampo e attacco

La Juventus chiuderà la seconda giornata della nuova serie A questa sera in quel di Genova contro la Sampdoria. In campo ci sarà anche Adrien Rabiot, colui che ha fatto saltare il banco delle ultime trattative bianconere. Le pretese troppo elevate del francese hanno fatto saltare la trattativa con il Manchester United che ha poi virato su Casemiro. In stand-by quindi l’arrivo di Paredes e pare ancora un po’ confusa la situazione per quanto riguarda l’attaccante. Sembrava essere Memphis Depay il prescelto ma anche qui le richieste sarebbero alte. In alternativa nelle ultime ore si è fatto avanti un altro nome, già accostato ai bianconeri in passato, ovvero Milik dal Marsiglia. La società francese apre al prestito con obbligo e la punta polacca ex Napoli sembra per il momento aver superato nelle preferenze juventine l’olandese del Barcellona. Alla Juventus, però, serve anche vendere. Detto di Rabiot rimane anche Arthur in attesa di collocazione e sarà da valutare la posizione di Moise Kean. Dopo il match contro i blucerchiati si tornerà a parlare di mercato, negli ultimi dieci giorni tutti i nodi verranno al pettine.

Glauco Dusso