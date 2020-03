Confusione in casa Torino, non c’è più cattiveria, ma solo nervosismo

La gloriosa società piemontese sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia recente. Molti si interrogano sulla scelta, forse azzardata, di dare il benservito a Mazzarri per affidarsi ad un tecnico troppo giovane

Il Torino non vince una partita ufficiale dal 12 gennaio, quando al Filadelfia Berenguer regalò i tre punti contro il Bologna. Da quella data 6 sconfitte senza appello e il precipitare incessante verso le sabbie mobili. Non si può dire che l’esonero di Mazzarri e l’avvento di Longo abbiano sortito effetti evidenti sui granata, anche se in allenamento gli animi dei giocatori sembrano piuttosto combattivi. La sosta forzata a causa dell’allarme Coronavirus ha permesso al tecnico classe ’76 di programmare un richiamo di preparazione in vista del finale di stagione. Sulla strada dei piemontesi si stagliano 13 finali, non è il caso di scherzare con il fuoco. La terzultima, il Genoa di Nicola, è a soli 5 punti.

Nel frattempo è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega sul nuovo calendario della Serie A, Torino-Udinese andrà in scena sabato 14 marzo alle 20:45. Si tratta di una sfida che definire delicata appare un eufemismo, dato che le due compagini, in crisi nera di risultati, si trovano appaiate in classifica a 27 punti. Un risultato positivo permetterebbe ai granata di lasciare dietro di sé una diretta concorrente per la salvezza. Longo dovrà lavorare parecchio sull’aspetto mentale, che ha indispettito nelle ultime uscite il presidente Cairo. La squadra sembrava incapace di reagire di fronte alle avversità che si presentavano in campo e totalmente incapace di recuperare uno svantaggio. Il 7 a 0 casalingo con l’Atalanta ed il 4 a 0 al Via del mare con il Lecce, hanno lasciato un segno indelebile nella testa dei giocatori.

CAPITOLO MERCATO –L’aria pesante che si respira all’ombra della Mole lascia presagire cessioni dolorose in estate. Belotti è sempre più in ottica Napoli, nonostante Cairo smentisca qualsiasi tipo di contatto con la società partenopea. Sul piede di partenza anche Armando Izzo, passato da difensore rivelazione lo scorso anno a handicap della squadra in questa stagione, troppo nervoso il centrale napoletano. Per lui si è fatta sotto l’Inter, che propone come contropartita Pinamonti, attualmente in prestito al Genoa. Le indiscrezioni che circolano non danno di certo adito a voli pindarici o a sogni di gloria per i tifosi granata, che intanto devono tristemente concentrarsi sul rimanere nella massima serie anche il prossimo anno.

FOTO: Toronews.it

Marco Fabio Ceccatelli