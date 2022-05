Conference League: scontri a Tirana tra i tifosi olandesi e la polizia albanese

Due supporters giallorossi e diversi agenti locali sono finiti in ospedale, fermati anche una dozzina di romanisti

Si temevano disordini per la finale di Conference League a Tirana e purtroppo questi timori si sono rivelati fondati. I protagonisti in negativo sono ancora una volta i tifosi del Feyenoord, che visibilmente alterati dall’alcool hanno messo a soqquadro la parte centrale della città, scontrandosi con alcuni tifosi giallorossi, ma anche con cittadini e poliziotti albanesi. In totale una decina di feriti al momento, tra cui un agente locale in gravi condizioni ed un uomo albanese colpito da una sediata in testa. Inoltre, secondo quanto riferito da un portavoce delle forze dell’ordine albanesi, anche una dozzina di supporters della Roma sarebbero stati fermati ed accompagnati in una stazione di polizia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Agi.it)