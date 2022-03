Conference League: Roma, vietato pensare al derby

I giallorossi conservano un piccolo vantaggio dopo l’1-0 in Olanda ma il Vitesse vuole l’impresa

La Roma prima del derby di domenica contro la Lazio ha il fondamentale impegno in Conference League contro il Vitesse. Dopo la vittoria con il minimo sforzo in Olanda, giocando male ma riuscendo a blindare la porta, ci si aspetta una prestazione più convincente all’Olimpico, per ottenere la qualificazione ai quarti ed evitare brutte sorprese. Il Vitesse infatti cercherà l’impresa e la testa degli uomini di Mourinho dovrà essere tutta su questo impegno, senza pensare alla stracittadina nel turno di campionato. In questo senso l’allenatore portoghese si affiderà al miglior undici possibile, dovendo fare a meno solo di Mancini e Oliveira entrambi squalificati. Zero calcoli dunque per i giallorossi che per arrivare in fondo alla competizione dovranno sempre rimanere concentrati partita dopo partita.

Fonte foto: romagiallorossa.it

Alessandro Fornetti