Conference League: Roma, spazio ai titolari con il Vitesse

I giallorossi sono in un ottimo momento e non vogliono fermarsi, anche in Europa si cerca la continuità

La Roma è in ripresa dopo alcune prestazioni deludenti e si affaccia di nuovo in Conference League con la speranza di andare il più lontano possibile. Il Vitesse è un avversario alla portata dei giallorossi che non dovranno però sottovalutare l’impegno, dato che gli olandesi sono stati capaci di battere anche il Tottenham nella fase a gironi della competizione. Mourinho attribuisce al trofeo grande importanza soprattutto per una piazza come Roma da troppi anni senza titoli, dunque vuole concentrazione massima e darà spazio ai titolari nella sfida odierna in Olanda. Fiducia ad Abraham e Zaniolo davanti, stanno benissimo e dovranno spingere la squadra verso un successo che sarebbe fondamentale per il ritorno all’Olimpico tra una settimana. I giallorossi ripartono oggi in Europa contro un Vitesse che vorrà proseguire il suo ottimo cammino, anche considerando un campionato avaro di soddisfazioni.

Fonte foto: blitzquotidiano.it

Alessandro Fornetti