Conference League: Roma, Olimpico sold out per ribaltare il Bodo/Glimt

I giallorossi partono dal 2-1 incassato in Norvegia e hanno bisogno di una vittoria per accedere alle semifinali

In un Olimpico tutto esaurito la Roma si gioca il passaggio del turno alle semifinali di Conference League contro il Bodo/Glimt che ha il vantaggio di poter giocare per due risultati su tre. Il 2-1 per i norvegesi costringe infatti i capitolini a fare quello che nei tre incroci precedenti non è mai riuscito, ovvero vincere e farlo con due gol di scarto se si vogliono evitare i supplementari. Mourinho si affiderà alla miglior formazione possibile e cercherà la vittoria, mister Knutsen, che sarà squalificato, cercherà di tenere il risultato in equilibrio e portare a casa una qualificazione che per una squadra come il Bodo/Glimt sarebbe prestigiosissima. Roma che ha tutte le carte in regola per superare l’ostacolo a patto di mostrare una prestazione convincente contro una squadra che ha dimostrato più volte di essere molto più ostica di ciò che si pensava.

Fonte foto: ilsussidiario.net

Alessandro Fornetti