Conference League; Roma, grande attesa per il ritorno contro il Leicester

I giallorossi si giocano il passaggio alla finale della terza competizione internazionale contro gli inglesi dopo l’1-1 dell’andata

La Roma di José Mourinho, ultima italiana rimasta in Europa, gioca il ritorno della semifinale di Conference League contro il Leicester in un Olimpico tutto esaurito e pronto a spingere la squadra come richiesto dallo stesso allenatore. I giallorossi con l’1-1 di sofferenza raccolto in Inghilterra sono pronti per una delle serate più importanti della storia recente visto che in palio c’è una finale internazionale di grande prestigio. Il Leicester cercherà di sorprendere la Roma con l’intensità che lo contraddistingue puntando ancora su Vardy in attacco. Mourinho invece dovrà fare a meno di Mkhitaryan e si affiderà ad Oliveira in mezzo al campo, per il resto sono tutti a disposizione e pronti a dare il loro contributo. Grande attesa dunque per il match, calcio d’inizio alle 21 per scoprire se l’Italia avrà ancora una rappresentante in Europa e se si potrà andare a giocare un’altra finale europea dopo quella dell’Inter contro il Siviglia in Europa League.

Alessandro Fornetti