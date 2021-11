Conference League: Roma, contro lo Zorya obbligatori i tre punti

I giallorossi stanno rischiando fin troppo in un girone che dovevano dominare, con un successo si garantirebbero almeno il passaggio del turno

La Roma in Conference League non sta affatto brillando e anzi si ritrova alla penultima giornata a dover fare per forza bottino pieno per non portare le sorti della qualificazione all’ultimo turno. I giallorossi dopo il doppio disastro contro il Bodo/Glimt, con un punto raccolto in due partite, sono secondi alle spalle dei norvegesi che hanno il destino nelle proprie mani. Intanto però la Roma deve mettere al sicuro la qualificazione per poi giocarsi la prima posizione punto a punto con il Bodo/Glimt. Nella gara odierna contro lo Zorya, battuto 3-0 in Ucraina, Mourinho si affiderà al blocco dei titolari, ritrovando anche Smalling in difesa dal primo minuto. Tra centrocampo e attacco sicuri del posto Veretout, squalificato in campionato, e Zaniolo che dopo le due panchine contro Venezia e Genoa vuole tornare ad incidere. In avanti ancora Abraham alla ricerca del gol e di una prestazione convincente. Ucraini che cercheranno l’impresa dato che sono a meno uno dai giallorossi e sognano il sorpasso in classifica.

Fonte foto: leggera.cloud

Alessandro Fornetti