Conference League: Roma, con il Bodo/Glimt vietato fallire

I giallorossi sono attesi da un match importante per riprendersi la vetta del girone

La Roma sarà in campo questa sera all’Olimpico contro i norvegesi del Bodo/Glimt in un match importante sotto diversi aspetti. Innanzitutto c’è da sistemare la situazione nel girone C che ora vede i giallorossi al secondo posto e poi c’è da vendicare il clamoroso 6-1 incassato all’andata. Mourinho non accetterà altri passi falsi e si affiderà ad un undici sicuramente più compatto di quello schierato in Norvegia. Tornerà quasi tutto il blocco di titolari, fatta eccezione di Pellegrini e Vina infortunati e probabilmente Veretout a cui il tecnico darà un turno di riposo. Il Bodo non verrà a Roma per fare la comparsa, l’impegno non va sottovalutato perchè i norvegesi non hanno nulla da perdere e hanno già dimostrato di saper far male ai giallorossi. Roma che con un successo rimetterebbe le cose a posto in un girone in cui resta fortemente favorita.

Fonte foto: fantacalcio.it

Alessandro Fornetti