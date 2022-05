Conference League: l’ambasciatore dell’Italia a Tirana sconsiglia ai tifosi romanisti di partire senza biglietto

Secondo il diplomatico italiano i ticket Uefa per assistere alla finale con il Feyenoord sono ormai sold out, non si troveranno sul posto

C’è tanta febbrile attesa da parte dei tifosi della Roma per la finale di Conference League del prossimo 25 maggio contro il Feyenoord. Purtroppo, lo stadio di Tirana è troppo piccolo per ospitare tutti i sostenitori giallorossi che vorrebbero recarsi nella capitale albanese per seguire la squadra dal vivo. Lo ha confermato lo stesso ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, anche lui romanista, che ha fatto sapere che sarà impossibile trovare biglietti per la finale in loco. Chi, comunque, vorrà partire lo stesso per Tirana, potrà assistere alla gara grazie ai maxischermi installati nella apposita fan zone dedicata ai tifosi giallorossi, nella zona Sud della città.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)