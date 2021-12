Conference League: la Roma spera nel primato, leggero turnover per Mourinho

I giallorossi in Bulgaria vanno a caccia di un successo che non darebbe in ogni caso la certezza automatica del primo posto nel girone

La Roma di Josè Mourinho è attesa questo pomeriggio dalla trasferta insidiosa in Bulgaria contro il Cska Sofia, compagine già affrontata anche lo scorso anno quando però si era in Europa League ed i giallorossi avevano già la certezza del primato del girone in tasca. Oggi la Roma deve vincere e sperare che il Bodo/Glimt non faccia altrettanto in casa dello Zorya, altrimenti sarà costretta a disputare un turno ulteriore contro una terza dell’Europa League. Mourinho per questa gara ha pronto un leggero turnover già annunciato, con Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan che riposeranno, mentre partiranno certamente dal primo minuto Mancini e Zaniolo che salteranno per squalifica la prossima partita di campionato contro lo Spezia. Roma a caccia di un successo, Cska Sofia invece che è già ultimo nel girone e giocherà senza alcuna pressione.

Fonte foto: vanitymag.it

Alessandro Fornetti