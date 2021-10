Conference League: la Roma sfida il Bodo/Glimt per blindare la qualificazione

Nella terza competizione europea i giallorossi vogliono assicurarsi il passaggio del turno da primi nel proprio girone

La Roma di Josè Mourinho vorrà riscattare la sconfitta per 1-0 sul campo della Juventus e in Europa ne ha subito l’occasione. Per blindare la qualificazione nel girone C di Conference League e garantirsi il passaggio agli ottavi di finale, evitando i sedicesimi, i giallorossi devono chiudere in vetta il proprio raggruppamento con Bodo/Glimt, CSKA Sofia e Zorya Luhans’k. Oggi alle 18:45 la sfida ai norvegesi non sarà facile viste le condizioni atmosferiche ed il tanto turnover che farà l’allenatore portoghese ma i tre punti restano imperativi vista la differenza enorme tra le due compagini. Mourinho che ha lasciato a casa Zaniolo e Karsdorp concederà riposo, tra gli altri, anche a Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini ed Abraham schierando un reparto offensivo composto da Carles Perez, Villar, El Shaarawy e Shomurodov.

Fonte foto: romagiallorossa.it

Alessandro Fornetti