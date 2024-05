Conference League: la Fiorentina vuole la rivincita, ma deve battere l’Olympiakos vicino casa sua

Tempo di lettura 1 minuto

Questa sera ad Atene la Viola si gioca ancora una volta la possibilità di tornare a sollevare un trofeo europeo dopo la delusione dell’anno scorso, tutti a disposizione per mister Italiano

Dopo un anno, la storia si ripete. La Fiorentina è di nuovo in finale di Conference League. Questa volta l’avversario è l’Olympiakos, che giocherà l’ultimo atto della competizione vicino alla propria città. La Viola parte leggermente favorita, ma i greci de Il Pireo sono un avversario ostico che già in semifinale hanno battuto nettamente l’Aston Villa, sulla carta una squadra superiore. Per la finale, Italiano avrà tutti a disposizione: in difesa ci sarà Milenkovic accanto a Martinez Quarta, con Dodo e Biraghi sulle fasce; in mediana Mandragora farà coppia con Arthur, mentre sulla trequarti Kouamé è il favorito per supportare Belotti insieme a Bonaventura e Nico Gonzalez. La Fiorentina vuole la rivincita dopo la sconfitta beffa dello scorso giugno contro il West Ham e sogna di mettere le mani su un trofeo europeo che manca da più di 60 anni (la Coppa delle Coppe del 1961). Fischio d’inizio ore 21.

Luca Missori