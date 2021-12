Conference League: il Tottenham propone ricorso contro l’esclusione

A causa del Covid gli Spurs hanno perso a tavolino 3-0 contro il Rennes venendo estromessi dalla competizione, ma il club non ci sta

Lo scorso 8 dicembre, con un giorno di preavviso, la partita di Conference League tra Tottenham e Rennes è stata rinviata su richiesta degli inglesi a causa di ben 13 positivi tra giocatori e membri dello staff degli Spurs. Il giorno seguente la Uefa ha ufficializzato il rinvio, salvo poi annullare la gara ed assegnare lo 0-3 a tavolino al Rennes per mancanza di una data adatta ad entrambi i team per recuperare il match. Il Tottenham si è così ritrovato eliminato dalla Conference League, ma stando alle parole del tecnico Antonio Conte ha tutta l’intenzione di fare ricorso. “Non è finita qui, ci sarà ancora un altro passo per confermare questa incredibile decisione” ha dichiarato l’allenatore italiano alla vigilia dei quarti di finale di Coppa di Lega contro il West Ham. Si attendono maggiori novità nelle prossime settimane.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)