Conference League: Fiorentina, vincere per arginare la crisi

I toscani vivono un momento difficilissimo in campionato e si affidano alla coppa per ritrovare fiducia e positività; contro l’Hearts bisogna indirizzare la qualificazione

La Fiorentina torna in Europa cercando di dimenticare le continue delusioni del campionato in una stagione che sembra veramente storta per gli uomini di Italiano. In Conference League la situazione è stata aggiustata dopo l’ultimo turno dato che la partenza nelle prime due giornate era stata pessima; i viola hanno vinto in trasferta contro l’Hearts e puntano a ripetersi in casa per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta della terza coppa europea. Italiano ruoterà come sempre il suo undici iniziale affidandosi a Gollini tra i pali e a Cabral al centro dell’attacco, con Nico Gonzalez e Kouamè favoriti per giocare ai suoi lati.

Fonte foto: sportnewsitalia.it

Alessandro Fornetti