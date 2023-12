Conference League: Fiorentina, una vittoria contro il Genk per la qualificazione

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola ospitano i belgi da primi nel girone e basterà un successo per l’accesso alla fase successiva della competizione

La Fiorentina di Italiano torna in Conference League per una partita fondamentale contro il Genk. I toscani infatti comandano il girone ma i belgi e gli ungheresi del Ferencvaros seguono a soli due punti di distacco, perciò un successo oggi darebbe la qualificazione certa alla fase a eliminazione diretta. Italiano deve rinunciare a Mandragora e Bonaventura per infortunio e sembra intenzionato a sostituirli rispettivamente con Maxime Lopez e Barak. In attacco diversi ballottaggi, con Nzola favorito su Beltran come punta centrale.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti