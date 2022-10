Conference League: Fiorentina, tre punti per la qualificazione

I viola cercano stabilità in una stagione finora pessima; in Europa hanno già oggi l’occasione per festeggiare il passaggio del turno

La Fiorentina cerca risposte in Europa dopo i piccoli segnali arrivati contro l’Inter seppur in una sconfitta. I toscani, secondi alle spalle del Basaksehir, cercano infatti il successo proprio contro i turchi per agganciarli in classifica e festeggiare il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. La sconfitta netta dell’andata rende difficile il raggiungimento del primo posto, ma per gli uomini di Italiano sarà comunque fondamentale vincere per non alimentare altra delusione nel pubblico viola. Il tecnico si affiderà a Jovic al centro dell’attacco e presumibilmente a Kouamè e Ikonè ai suoi lati, mentre per il centrocampo è ballottaggio per una maglia tra Barak e Bonaventura.

