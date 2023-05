Conference League: Fiorentina, si sogna un’altra finale di coppa

Dopo quella di Coppa Italia i viola vogliono raggiungere anche quella europea in una stagione molto brillante da questo punto di vista

La Fiorentina in Conference League affronta gli svizzeri del Basilea in una semifinale che gioca da favorita e con un obiettivo ben chiaro nel mirino. I viola, grandi protagonisti quest’anno nelle coppe, sognano un’altra finale dopo quella che giocheranno in Coppa Italia e dovranno stare concentrati per 180 e più minuti, evitando grossi cali di concentrazione come quello contro il Lech Poznan. Italiano dovrà fare a meno di Milenkovic squalificato ma per il resto ha ampia scelta; tornerà Cabral dal primo minuto contro la sua ex squadra con Nico Gonzalez e Ikonè ad agire ai suoi lati, mentre a centrocampo è ballottaggio aperto tra Barak e Bonaventura. Vincere oggi a Firenze darebbe grande spinta per il ritorno in Svizzera con la Fiorentina che vuole coronare il suo sogno europeo.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti