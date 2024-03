Conference League: Fiorentina, servirà compattezza per battere il Maccabi Haifa

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola vengono dal successo nel finale della gara di andata, tuttavia quest’oggi servirà una prestazione migliore

La Fiorentina torna in Conference League dopo la vittoria per 4-3 ottenuta nel neutro in Ungheria contro il Maccabi Haifa. Ora a Firenze dunque i toscani partono con i favori del pronostico e dovranno cercare il successo senza troppi calcoli. Servirà la compattezza che è mancata all’andata per disputare una gara senza brividi e incassare la qualificazione ai quarti di finale. Italiano dovrebbe affidarsi a Nzola davanti, con Nico Gonzelez, Beltran e Sottil sulla trequarti, mentre in difesa è pronto a tornare Martinez Quarta al posto dell’indisponibile Milenkovic.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti