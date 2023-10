Conference League: Fiorentina, serve una vittoria contro il Ferencvaros

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola dopo il pari all’esordio devono ottenere i tre punti in casa contro gli ungheresi

La Fiorentina di Italiano ha iniziato la propria campagna europea con un pareggio in Belgio contro il Genk ed ora punta al primo successo contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic, vittorioso invece all’esordio. I tre punti sono importanti per rimettere subito il girone nel verso giusto e non complicarsi le cose come lo scorso anno quando i viola ottennero solo un punto nelle prime due giornate. Italiano si affiderà a Beltran davanti e darà un’occasione a Christensen in porta, mentre è ancora in dubbio la presenza di Biraghi nonostante sia pienamente recuperato.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti