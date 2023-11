Conference League: Fiorentina, serve un successo per indirizzare il girone

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola sono attesi dalla trasferta in Serbia contro il Cukaricki che hanno battuto largamente nella gara a Firenze

La Fiorentina di Italiano deve rialzarsi dopo tre sconfitte di fila in campionato e la sfida odierna contro il Cukaricki sembra quella adatta per tornare a sorridere. I toscani hanno bisogno di un successo per indirizzare un girone che li vede appaiati a cinque punti con Ferencvaros e Genk; tre punti oggi consentirebbero di rimanere sereni in vista delle prossime sfide sicuramente più impegnative contro ungheresi e belgi. Il tecnico si affiderà a Nzola in attacco con a supporto il trio composto da Ikonè, Barak e Brekalo, mentre in porta il favorito sembra Christensen.

Fonte foto: fantacalcio.it

Alessandro Fornetti