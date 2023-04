Conference League: Fiorentina, semifinale ad un passo

I viola ospitano il Lech Poznan dopo aver dominato l’andata in Polonia

La Fiorentina può guardare al match di stasera contro il Lech Poznan con grande ottimismo, ha già un piede e mezzo in semifinale di Conference League e vorrà vincere ancora per aumentare la propria fiducia. Dopo il largo 4-1 ottenuto in Polonia, i viola vogliono bissare il successo per poi concentrarsi sui prossimi impegni. La Fiorentina vuole continuare a sognare l’accoppiata Conference League – Coppa Italia e questo impegno va affrontato senza distrazioni. Italiano farà un leggero turnover anche perchè le assenze di Amrabat, Brekalo ed Ikone rendono le rotazioni più corte; Jovic dovrebbe essere titolare in attacco con Nico Gonzalez e uno tra Saponara e Sottil ai suoi lati.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti