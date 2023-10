Conference League: Fiorentina, match chiave contro il Cukaricki

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola sono partiti a rilento ed ora devono vincere a tutti i costi contro la cenerentola del girone

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha avuto un avvio difficile in Europa proprio come lo scorso anno ed anche stavolta si trova costretta a rincorrere. I soli due punti in due partite obbligano i gigliati a vincere oggi contro i serbi del Cukaricki, fermi invece ancora a quota zero. Fiorentina che non può permettersi altri passi falsi vista la caratura dell’avversario e dovendo approfittare dello scontro tra Genk e Ferencvaros. Italiano deve rinunciare a Bonaventura e Biraghi e sembra intenzionato a schierare Beltran come riferimento offensivo con Nzola inizialmente in panchina.

Fonte foto: tag24.it

Alessandro Fornetti